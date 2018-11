Medrán toma más fuerza en Central Norte

En barrio norte la incertidumbre por el nuevo técnico tiene en vilo a los hinchas de Central Norte.

Al parecer la llegada de Ezequiel Medrán toma más fuerzas cada día y sería el elegido por la comisión directiva para el próximo Torneo Regional Federal Amateur.

El exarquero de Boca llegará con un proyecto que armó junto a Franco Turus pero el exdefensor no vendría a Salta por problemas personales.

Medrán también sabe que la obligación del ascenso es una fija ya que de no conseguir el objetivo, Central Norte volverá a jugar únicamente el Torneo Anual y deberá ganarlo para poder participar en los torneos del Consejo Federal.

Si bien aún no se confirmó la llegada de Medrán, el entrenador ya se habría comunicado con Víctor Cuellar para que sea su preparador físico.

Cabe destacar que en los últimos días el cuervo cerró las llegadas del arquero Mauricio Pegini y Fabricio “La Perla” Reyes, la continuidad de Matías Ceballos y va por los pasos de Gustavo “Mudo” Barrionuevo, hoy jugador de Atlético Mitre.

También hay intenciones de traer a tres jugadores de Ñuñorco de Tucumán, recientemente campeón de la Liga Tucumana y el presidente Héctor DeFrancesco quiere convencer a Patricio Krupoviesa para que vuelva a vestir la camiseta negra y blanca.

La llegada Medrán también serviría como nexo para traer a jugadores de Santa Fe para reforzar al equipo.

La idea de la dirigencia es que el próximo 10 de diciembre el azabache arranque con los entrenamientos pensando en el debut en el Torneo Regional Federal Amateur que se disputará a fines de enero.

Cristian Zurita será un “colaborador” con el plantel y gracias a su trabajo promocionando a los chicos en el Torneo Anual, varios de ellos tendrán su oportunidad en el plantel profesional.

Para el torneo que se avecina, la dirigencia decidió que Central Norte haga de local siempre en el estadio Dr. Luis Güemes para ello en estos días arrancará los trabajos en el campo de juego para que llegue en optimas condiciones a fines de enero.

La modalidad para ingresar al estadio seguiría siendo la misma, los socios deberán tener la cuota al día y tendrían beneficios para la compra de las entradas.