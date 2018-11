Concurrido acto del Consejo de la Mujer

A través del Consejo Municipal de la Mujer, se llevó a cabo la iniciativa de conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, y tratar de visibilizar el flagelo que sufren a diario mujeres de todas las edades y estratos sociales a raíz de la violencia machista y generacional, la cual ha sido naturalizada hasta hace muy poco tiempo atrás.

Es una lucha que llevará su tiempo, pero una lucha que comenzó, y no se detendrá a hasta que la violencia deje de asesinar a las mujeres, tanto físicamente, como psicológicamente.

El encuentro se realizó en el Paseo de los Artesanos, y allí pudieron compartir mensajes y dibujos alusivos en telas, los cuales, serán exhibidos en muestra permanente en el Consejo de la Mujer.

Vanesa Chaud, abogada y coordinadora del Concejo de la Mujer, expresó a El Tribuno: “En este día de la lucha contra la violencia de género, nos pareció interesante sumar a todas las mujeres referentes de la comunidad, como a instituciones para que participen en lo que es la difusión de esta problemática, ya que cuando más participemos, y mientras cada uno aporte su granito de arena con esta situación, es posible que de a poco vayamos cambiando esta problemática, derribando ideologías, y ciertas conductas”, expresó la coordinadora.

“La violencia de género no tiene edad, muchas veces uno pasa estas situaciones familiares desde muy chiquito y ve conductas que va naturalizando a lo largo de su vida, tales como los gritos, o que te hablen mal, y uno crece así, viéndolo como normal, y por ahí no puede detectar que eso que está pasando o que pasó, no está bueno, no es correcto” manifestó.

“Estas situaciones empiezan de menor a mayor, con un grito, un maltrato y luego lo peor que es la violencia psicológica, luego física, la cual puede terminar en la muerte. Por eso es fundamental que todos tratemos de educar, prevenir, concientizar y cambiar un poco esta ideología de la que la violencia de género es una cuestión aparte”, dijo.