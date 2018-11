Infantino desmintió a D’Onofrio sobre el supuesto “apriete” para que Boca juegue

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estuvo en el estadio Monumental el sábado mientras se sucedían los hechos que desencadenaron en la suspensión de la revancha entre River Plate y Boca Juniors por el título de la Copa Libertadores y expresó sus sensaciones tras el escándalo que se vivió fuera del club.

“Me entristecen los acontecimientos que llevaron al aplazamiento de la final de la Copa Libertadores. La violencia no tiene cabida en el fútbol y la seguridad y el bienestar de los jugadores, espectadores y oficiales siempre deben ser la primera prioridad”, comentó Infantino.

En tanto, respecto a la decisión final de postergar el partido, tomada luego del reclamo presentado por Boca, Infantino se mostró de acuerdo y aclaró un rumor respecto a cuál fue su posición mientras estuvo en el Monumental. “Debido a los desafortunados rumores falsos que se están difundiendo, me gustaría aclarar que no pedí en ningún momento que se jugara el partido, ni que amenazase a nadie con medidas disciplinarias si el juego no se llevaba a cabo, simplemente porque cualquier decisión relacionada con este partido es responsabilidad exclusiva de Conmebol y no de FIFA”, aclaró el titular del máximo ente rector en el fútbol.

El presidente Rodolfo D’Onofrio de River Plate dijo: “Conmebol había decidido que se juegue a las 19.15 y yo escuché al presidente de la FIFA que le dijo al de Boca que se tenía que jugar sí o sí”.

La decisión final, tal como lo comunicó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, será tomada el martes 27 en su reunión con los titulares de ambos clubes. Infantino ya se fue del país.