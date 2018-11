El Secretario de Seguridad porteño reconoció “una falla” en el operativo de seguridad

Marcelo D’Alessandro señaló que “no debería haber habido público en el lugar en el que dobla el micro”. River Plate considera que no fue responsable de lo que pasó y que todo fue impericia policial.

El secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, dijo que al ataque al micro que trasladaba al plantel de Boca se debió a “una falla en el operativo” y vinculó los episodios violentos fuera del estadio Monumental de Núñez con el allanamiento realizado en la casa del líder de la barrabrava de River Plate, denominada Los Borrachos del Tablón, en donde se secuestraron 300 entradas y 7 millones de pesos.

En declaraciones a Arriba Argentinos por Canal 13, el funcionario afirmó que “evidentemente la pelea que se está dando contra las mafias del fútbol tiene como consecuencia ésto; porque una cosa es la agresión al micro y otra cosa, estos violentos que quieren ingresar sin entrada que arrojan piedras, que constantemente realizan hechos de violencia”.

“Hay una falla en seguridad (respecto a la agresión al micro de Boca), en este sentido se arma un sumario administrativo, se investiga y tendremos el informe correspondiente y se responsabilizará a aquellos que no pudieron dar con el deber que tenían que hacer, que era cuidar el ingreso del plantel al estadio”, dijo.

Las declaraciones de D’Alessandro coincide con River dado que desde la dirigencia del millonario aducen que ellos no tuvieron responsabilidad y que por ende no deberían ser castigados. En Boca no piensan de esa manera. Daniel Angelici, junto a los abogados del club, hicieron una presentación ante el Tribunal de Disciplina de la Conmebol, en donde expresan claramente la responsabilidad de los de Nuñez en el ataque a sus jugadores, ya que fueron los barras millonarios los que agredieron al colectivo xeneize y están identificados con las camisetas del club de Núñez.

De ser favorable la resolución a Boca, River podría ser sancionado con penas que van desde una multa económica hasta perder los puntos y quedarse sin el título de campeón en la Copa Libertadores.