No hubo quórum en el Concejo Deliberante. El año que viene se tratará el proyecto que restringe la circulación.

Poca convocatoria tuvo la última reunión de la comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del Concejo Deliberante, en la que se trató el ingreso de los grandes colectivos turísticos en la zona del centro capitalino.

Conforme con lo acordado en la reunión de la semana pasada, los concejales abordaron ayer el proyecto de ordenanza elaborado por el presidente de la Comisión, Ernesto Alvarado (PJ). Se propone modificar los artículos 31 de los Anexos II y IV de la ordenanza 14.395, que regula a las unidades de semipiso, dos pisos y articulados.

En sus considerandos se menciona que, atendiendo a la problemática existente con este tipo de automotores que dificultan el flujo vehicular, se debe optar por medidas que conduzcan a brindar una solución, sin que ello atente contra el uso y disfrute de la actividad turística, incentivando la equiparación de oportunidades.

En pocas palabras, buscan la forma efectiva de que no ingresen los micros de larga distancia a las calles angostas del centro.

Sin embargo, la iniciativa no tuvo quórum ayer en la comisión, por lo que pasará para marzo del año que viene, ya que fue la última convocatoria del presente año legislativo. Faltaron concejales, pues casi a la misma hora comenzaban a exponer el Tribunal de Cuentas Municipal y funcionarios de la Secretaría de Hacienda los números de la cuenta general del ejercicio 2017 y el presupuesto 2019.

En Tránsito estuvieron presentes el secretario de Turismo de la Municipalidad, Mario Peña; el subsecretario de Tránsito y Protección Ciudadana, Nicolás Kripper, junto a su director general de Coordinación de Tránsito de la Ciudad, Miguel Ángel Sosa, y la subsecretaria de Movilidad Sustentable, Virginia Cornejo.

Alvarado estuvo con sus pares, los concejales Socorro Villamayor y Raúl Córdoba.

La reunión se aprovechó para que Sosa exponga las dificultades que tienen los agentes municipales de tránsito para controlar el ingreso y egreso de los colectivos gigantes al microcentro.

La restricción

La idea es que se haga efectiva la prohibición durante 24 horas del estacionamiento y circulación de unidades de semipiso, dos pisos o articuladas del servicio de transporte de pasajeros públicos o privados, de jurisdicción nacional, provincial, regional o municipal, en el área delimitada por las calles La Rioja, Benito Graña, Ameghino, avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta-

Yrigoyen e Ibazeta-Laprida; además del corredor Balcarce y otras.

Sosa dijo que no tienen herramientas legales ni estructurales como para controlar ese tránsito puntual.

Kripper afirmó que "no hay forma de castigar efectivamente" a los infractores, mientras que Peña aseguró que "la única solución es la sanción efectiva".

"Esta reunión, si bien no tuvo el quórum necesario, sirvió para determinar el problema que es precisamente que los choferes de los colectivos no respetan las normas porque no hay castigo. Una vez que se haga, que se construya un consenso sobre cómo hacer efectiva una sanción, el boca a boca hará lo suyo y los grandes colectivos verán las formas alternativas de ingresar los turistas a los hoteles del centro", dijo Alvarado.