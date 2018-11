Buscan a un canillita desaparecido

Salió de su domicilio, en barrio Pilar, el 25 de octubre pasado y no regresó.

Leonel Nelson Cruz, tiene 40 años, es soltero y se desempeña como canillita. Desde el 25 de octubre pasado falta de su hogar y hasta el momento nada se sabe de él. Su familia está desesperada y a medida que pasan los días sienten una profunda angustia.

Su hermana Mabel Rosa Cruz y su esposo Osvaldo Abel Reynaga, comentaron que Leonel salió del domicilio de la calle Borja Díaz 545 (barrio Pilar), entre las 9 y las 10 de aquel día y que a partir de ese momento sus rastros desaparecieron.

"El vivía con tres de mis hermanos, dos sobrinos y un tío y no sabemos qué pudo haberle pasado. Pensamos que se habría ido a algún lado, con amigos, y por eso no nos preocupamos. Pero como no volvió, a los dos días presentamos la denuncia a la policía", expresó el matrimonio.

Describieron al canillita como una persona de 1,60 de estatura, contextura mediana, tez trigueña, cabello ondulado y ojos negro.

"Todos en la familia estamos muy preocupados porque no sabemos qué pudo haberle pasado", señaló Mabel Cruz. Según la hermana, el vendedor de diario es una persona tranquila, respetuosa y muy responsable en el trabajo. "De lo que pudimos averiguar es que él vendió diarios hasta el día 23 en la esquina de 25 de Mayo y Santiago del Estero", explicó la mujer. Dijo que ese día Leonel entregó la recaudación de la venta de los diarios y que a partir de ese momento nadie lo volvió a ver.

"Esto recién lo supimos cuando comenzamos averiguar sobre su paradero. La verdad que esto nos sorprende porque mi hermano salía a vender todos los días el diario ya que ese era su único ingreso", sostuvo su cuñado Reynaga. Respecto a las diligencias que realiza la policía, Mabel Cruz manifestó que por el momento no le comunicaron ninguna novedad. "Estamos yendo todos los días a la dependencia policial del barrio, pero las respuestas son siempre las mismas: que no saben nada, que lo están buscando".

"La verdad yo ya no sé qué pensar; todo esto es muy extraño. No puedo entender que mi querido hermano se haya ido sin decirnos nada", expresó emocionada Mabel. Por eso solicitó la comunidad que colaboren con la búsqueda del canillita. "Vamos a agradecer cualquier información que nos puedan acercar", concluyó.