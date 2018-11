"La mejor forma de solucionarle el problema a los inquilinos es hacerlos propietarios”

La presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Salta brindó una entrevista a El Tribuno en la que analizó el escenario para el mercado inmobiliario en la provincia. Se mostró optimista frente a la posibilidad de que el próximo año haya una reactivación en los créditos hipotecarios para acceder a la vivienda propia y cuestionó los alcances de la ley de alquileres que impulsa el Gobierno nacional.

“Es un proyecto que se elaboró en base a la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para corregir situaciones de abusos en ese distrito, pero no representa lo que pasa en la provincia de Salta”, advirtió.

La dirigente cuestionó además el espíritu de “rivalidad” entre propietarios e inquilinos que plantea el proyecto de ley, y aseguró que si bien la intención inicial es proteger a quienes alquilan, en Salta ocurrirá lo contrario. “Lo que nosotros defendemos es un alquiler social, donde ese segmento verdaderamente necesita ser asistido por el Gobierno”, afirmó.

¿Cuál es la visión que tienen en torno de la actual situación del mercado inmobiliario en Salta?

Hoy estamos en un período de transición donde se están acomodando algunas cosas. Hay un contexto económico bastante complejo y se está acomodando el mercado, se están reestructurando los precios después de la devaluación que hubo y es un momento de transición.

¿Y cuáles son las perspectivas hacia el año que viene?

Esperamos que mejor.

¿El contexto de crisis económica influyó en la demanda de la gente?

Lo que menos ha subido, en proporción son los alquileres. Los propietarios están poniendo el hombro para que los inquilinos no se vayan pero está costando pagar los alquileres porque hoy está muy compleja la situación económica. Demanda sigue habiendo porque hay una situación de muchísimo déficit habitacional. Lamentablemente el tema de los créditos duró poco, pero tenemos la esperanza de que esta situación se revierta en 2019 y los créditos vuelvan a ser accesibles, porque hoy la gente ya no los demanda por la suba de tasas.

No obstante toda esta situación, el crédito sigue siendo la mejor opción para que el inquilino pueda acceder a la vivienda propia. Hoy por hoy, nuestra postura y lo que defendemos es que la mejor forma de solucionarle el problema a los inquilinos es hacerlos propietarios. Entonces eso es lo que debería fomentarse a nivel Gobierno, pero primero tiene que bajar la inflación. Hay buenas perspectivas para el año que viene, así que esperamos que esto haya sido parte de la puesta en marcha y que todo se solucione.

¿Cambia el perfil de la búsqueda del cliente por la crisis? ¿Buscan abaratar costos?

Todo depende de la necesidad, hay familias que tienen cuatro hijos y buscan una vivienda acorde a eso. Y hay mucha gente que no está pudiendo pagar y en la mayoría de los casos hay propietarios que están poniendo el hombro y se están haciendo renovaciones en las que no se está aumentando ni siquiera los valores preestablecidos, que siempre estuvieron por debajo de la inflación. En Salta el criterio que se usa es actualizar de acuerdo al índice de salarios y no de inflación, porque si no lo matás al inquilino. El techo del inquilino es el bolsillo, entonces no se le puede subir el alquiler más de lo que subieron los sueldos.

Esta situación del índice que se toma en Salta para actualizar los alquileres puede cambiar y perjudicar a los inquilinos si se aprueba la ley de alquileres, que prevé una actualización semestral en base a un promedio entre la inflación y los salarios...

Claro, lo que sería necesario es que cuando se trate este proyecto se plantee una ley más equitativa. En este caso pienso que lo que pretendieron hacer es proteger a la parte más vulnerable, que en este caso sería el inquilino, pero sin embargo están muy lejos de lograr eso. Porque acá no se trata de una disputa de inquilinos versus propietarios, todo lo contrario. Al menos la ley que impulsan no refleja la realidad de Salta, sino que se plantea en un contexto de la Ciudad de Buenos Aires, donde sí hubo abusos de propietarios y corredores y se terminan tomando medidas que no son aplicables a todas las provincias. Este es un país federal y no se puede sancionar una ley nacional basada en el contexto de una sola provincia, que no representa lo que pasa en el interior.

Usted marca que no hay una disputa de inquilinos versus propietarios, y está claro que la ley que impulsa el Gobierno no satisface a todas las partes ¿Qué necesita el sector para funcionar armónicamente?

Lo que nosotros defendemos es un alquiler social, donde hasta determinados montos, que en Salta tomamos como valor de referencia el salario mínimo vital y móvil, ese segmento necesita ser asistido por el Gobierno. O sea la gente que va a alquilar una propiedad de ocho o nueve mil pesos para su grupo familiar, creemos que ese segmento de inquilinos necesitan el respaldo del Gobierno para que se le eviten costos o sobrecostos a la hora de alquilar.

Sin embargo, hay otro segmento por encima de ese que sí puede pagar y no hace falta que lo asista el Gobierno. Si uno quiere una casa con pileta, que se haga cargo de los costos que implica tener una casa con pileta. Entonces pensamos que hay que medir con la vara que corresponda a cada segmento, y eso es lo que nosotros defendemos.

Acá se pone en la misma bolsa a todo el mundo, incluyendo los alquileres comerciales y gente que realmente no necesita este tipo de asistencia, y así realmente se termina perjudicando a un segmento importante que sí lo necesita y se termina desalentando la inversión inmobiliaria. Ese es el problema de fondo: que las inversiones son proporcionales a la rentabilidad, entonces si les quitan rentabilidad, se van a las inversiones. Nosotros apoyamos cien por ciento que se asista al segmento que necesita ser asistido, defendemos esa postura, pero hablando del mínimo vital y móvil, por encima de eso no corresponde.

Ustedes se reunieron con legisladores para plantear esta situación de cara al tratamiento de la ley...

Sí, estuvimos con todos los legisladores. Con los senadores y diputados provinciales y nacionales que nos representan y la postura es muy similar en todos y de todos tenemos un gran apoyo, porque esto es una realidad, no es algo que nosotros salimos caprichosa y unilateralmente a defender. Nuestro trabajo es siempre mediar entre las partes, defendemos los derechos tanto del propietario como del inquilino, o del inversor, o del consumidor final; es todo una cadena atrás de esto, y entonces el hecho de que se legisle de forma nacional y arbitraria sobre una materia que no es de incumbencia va a terminar perjudicando al mercado. Y realmente los que van a terminar más perjudicados son quienes pertenecen al segmento al que se pretende proteger.

¿Hay emprendimientos inmobiliarios parados por la crisis?

Sí, hubo un emprendimiento privado que es muy importante y que está frenado en este momento, y a las expectativas para ver qué pasa.

Era un edificio con una inversión muy importante, de capitales provinciales, y se desalentó esa inversión hasta tanto no se defina esta situación. Porque cuando se invierte más en este tipo de mercados que los montos son muy grandes, se busca lógicamente una rentabilidad a largo plazo. Entonces si uno no tiene la certeza, o hay algún tipo de dudas respecto de qué es lo que va a pasar, se desalienta la inversión. Y esta era una inversión privada muy importante.