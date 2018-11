Tilcara Guzmán encara la gira “Por los Caminos de la Patria”

“Recorreremos como siempre plazas de distintos pueblos, intentando con humildad pero con convicción, reavivar la cultura y las costumbres de este norte maravilloso, a través de la música y la poesía regional”, sostuvo el artista Tilcara Guzmán, quien se encuentra ultimando detalles para encarar su décimo séptima gira nacional “Por los Caminos de la Patria”.

Como es una marca registrada, Guzmán y sus hijos músicos, realizan la gira a bordo de un clásico Ford Falcon modelo 1987 y con motor 0 km. “Ya está presto para calzar en los portabanderas la Nacional y la Salteña y surcar así los Caminos de la Patria. Voy buscando trabajar por los pueblos con distintas hojas de rutas. Desde La Quiaca a Ushuaia y de la cordillera al mar. Viajamos con un pequeño equipo de sonido el cual armamos en las plazas de los municipios que visitamos. Los intendentes nos colaboran con combustible, alojamiento y un módico cachet. Así vamos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y de provincia en provincia”, añadió Tilcara.

Nuevamente la gira nacional fue declarada de Interés Cultural por la Provincia. “Si bien esta declaración nos abre muchas puertas, no recibo ninguna ayuda económica ni logística. El armado del auto, remeras, discos, sonido, y absolutamente todo es autofinanciado, con ayuda también de amigos, empresarios, y comerciantes”, enfatizó.

Guzmán un día bajó desde su Tilcara natal, con una valija cargada de sueños, pero con pena por abandonar su tierra. La fe y la esperanza fueron su vocabulario y este señor no estaba tan equivocado.

Tilcara Guzmán es el nombre artístico de Carlos Alberto Antonio Guzmán, maestro de profesión, un gran cantor de la vida. Un defensor de su pueblo, pero con un gran respeto y agradecimiento al suelo que lo cobija desde hace 24 años.

“Salta me dio todo lo que puede pedir un ser humano, ante todo una hermosa familia. No me considero un artista, solo soy un trabajador de la cultura, un cantautor itinerante. Mi objetivo está cumplido cuando logro movilizar el corazón de la gente”, acotó el jujeño.

El artista cuenta con 6 libros de poesía regional y 7 materiales discográficos. Desde siempre trabaja con su canto y su poesía en los hoteles. Una vez por año realiza la gira “Por los Caminos de la Patria”, donde recorre los puntos más alejados del país.

“Esta gira la inicié hace 16 años, como una forma de ganarme la vida. En aquella época después de las fiestas del Milagro, la ciudad contaba con escaso turismo, por eso empecé a viajar. Me presento en los pueblos pequeños y organizo actuaciones gratis para la gente, lógicamente con un arreglo previo con las personas responsables del municipio local. También visito las fincas cercanas ofreciendo mi disco. Siempre lo hago en un Falcon, hasta el momento ya renové en cinco ocasiones el auto, la primera vez lo hice en un modelo 70 que llegó casi fundido al final de la travesía. Así crié a mis hijos, tres de los cuales ya son profesionales”, dijo.

El cantor pone a consideración del público varios temas de su autoría, que en gran medida están vinculados al carnaval quebradeño. El ritmo, la alegría y la albahaca, se convierten en grandes protagonistas durante su show.

“En Salta trabajo con los hoteles, ya tengo diagramado el recorrido. Esquivo visitar las peñas, el arte es muy manoseado en esos lugares, no se cuida al artista”, sostuvo el jujeño, quien finalmente aseveró “la vida me regaló siete hijos maravillosos. Mi patria me dio demasiado, gracias a Dios tengo salud y todos los días me levantó con fuerzas para seguir afrontando a los desafíos.

Gracias por darme la posibilidad de contar mi forma de ganarme la vida y de poder gritar desde Salta: Viva la Patria, por los caminos celeste y blanco”.