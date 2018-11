Jamás se callará la voz de Cacho de Salta

La música romántica está de luto, Jorge “Cacho” Guantay partió ayer al mundo celestial, donde seguramente seguirá ofreciendo su enamorado repertorio.

El cantante Cachito Guantay fue un permanente luchador de la vida, desde muy pequeño y afectado por poliomielitis, se mentalizó para no bajar los brazos y cargarse de energía para enfrentar el día a día. Su perfil de líder lo llevó a convertirse en una persona solidaria, con un corazón sin límites.

Guantay durante sobrados años fue el presidente de Alsa (Asociación de Lisiados de Salta). Alguna en una entrevista seguró que “La música es una herramienta de inclusión, en lo personal, me permitió mirar la vida desde otro ángulo. La música me hizo vencer muchos obstáculos. En ocasiones, el canto me hizo sentir que estaba de pie”.

Alsa alcanzó innumerables logros a través de su conducción y su ambición no descansa, en pos de ofrecerle una mejor vida a las personas especiales. Durante su adolescencia, Guantay vislumbró una notable repercusión dentro del circuito musical, su melodiosa voz endulzaba el oído de quienes tenían el privilegio de escucharlo arriba de un escenario. Los certámenes intercolegiales, en alguna época, lo tuvieron como principal protagonista.

En otra entrevista con El Tribuno señaló “En nuestra asociación jamás se bajó los brazos durante mi gestión, siempre intentamos avanzar como institución. La fundamos en 1974, con Fredi Minola como presidente. Desde aquel momento ya empezamos a visualizar un futuro alentador. La sede cuenta con salones, quincho y la cancha de básquet iluminada. Esperamos que los avances jamás se detengan”.

En el difícil camino de su vida también alcanzó momentos de gran felicidad. Sus hijos: Lorena, Pablo, Rodrigo, María y Gastón, fueron una motivación constante. ¡Qué hablar de doña Lucía, una madre que le enseñó a sonreirle a los problemas...Eli también aportó en gran demasía.

Siempre sostuvo que su familia fue el gran sostén, en esta palabra se fundamentó su crecimiento personal. Sus cuerdas vocales jamás

se callarán, y hoy sonarán a los cuatro vientos. Ni una silla de ruedas le privó de un caminar correcto en la vida. Un verdadero ejemplo de lucha, amor y perseverancia, que hoy nos mirará desde el cielo.