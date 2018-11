Le reimplantaron la mano a un niño que sufrió un accidente en una escalera mecánica

Médicos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez le reimplantaron una mano a un niño de 5 años en una cirugía que duró siete horas, tras haber sufrido "una amputación traumática" el domingo pasado en un accidente ocurrido en una escalera mecánica de la estación ferroviaria de Constitución, informaron hoy fuentes médicas del centro de salud porteño.

Luego de que se hiciera viral un posteo en redes sociales realizado por los mismos médicos del Hospital de Niños, compartido más de 34.800 veces, el traumatólogo jefe de Miembro Superior y Mano del Gutiérrez, Ernesto Varone, confirmó la intervención a Télam.

"Se hizo un reimplante del miembro superior a nivel del antebrazo de un niño de cinco años que se accidentó y perdió su mano en una escalera mecánica de Constitución a las 13.30. Llegó al hospital a las 16, y media hora después armamos el equipo multidisciplinario, convocamos a gente que estaba en su domicilio, incluso a médicos que no pertenecen al centro de salud", explicó Varone a Télam.

Bomberos de la zona y ambulancias del SAME acudieron y asistieron al menor cerca de las 13.30 del domingo 25, al que derivaron al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde y finalmente fue trasladado al Ricardo Gutiérrez.

El médico remarcó que el paciente se encuentra en terapia intensiva porque necesita ser controlado, "pero está estable", y resaltó que "fue una operación exitosa de siete horas, pese a que hay que esperar 72 horas de evolución".

"El niño tiene que quedar en terapia intensiva porque hay que mantenerlo con buena temperatura y perfusión del miembro (presión con la cual llega la sangre a la mano). Realizamos un reimplante completo: fijamos el hueso, suturamos músculos, tendones, arterias, venas y nervios", detalló. A su vez, el especialista resaltó que "lo interesante es que se armó un equipo de reimplante donde no hay, es decir, un plantel multidisciplinario de traumatólogos, micro cirujanos, cirujanos vasculares y una estructura hospitalaria que no existe".

Amigos cirujanos



Además de los médicos del hospital, convocaron a dos amigos cirujanos micro quirúrgicos que no pertenecen al centro de salud, el doctor Pablo Zancolli y Diego Piazza y al especialista vascular del Hospital Durand, Héctor Álvarez.

"El domingo, mientras todos se preguntaban qué pasaba con el 'partido del siglo', en Constitución, una escalera mecánica le arrancaba la mano a un nene de cinco años al que derivaron a nuestro hospital, 'El Guti'. Un orgullo", informó hoy en un post de Facebook, el titular de guardia de Radiología del Gutiérrez, Martín Infesta. Su post ya fue compartido más de 9.100 veces.

Mientras, la pediatra María Marta Solla de ese centro de salud también realizó un posteo ayer en su cuenta de Facebook, cuyo mensaje fue compartido 28.400 veces, y se mostró agradecida.

"Orgullosísima de mi equipo de guardia del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Este domingo, después de siete horas de quirófano, se le reimplantó la mano a un nene de 5 años. Felicitaciones a todo el equipo quirúrgico que hizo posible esta hazaña", explicó Solla.

En un mensaje posterior, la médica mencionó a los integrantes del equipo multidisciplinario, tales como las instrumentadoras Paola Aspariz, Beatriz Vandoni; el técnico de anestesia, Fabián Aguirre y la anestesióloga Amparo Ranea; la residente de Traumatología, Antonella Figueras; el cirujano cardiovascular, Héctor Álvarez; traumatólogos a cargo de la reconstrucción ósea, Ernesto Varone y Miguel Paz; médicos a cargo de la reconstrucción microquirúrgica, Pablo Zancolli, Diego Piazza y el jefe de guardia, Fernando Huaier.