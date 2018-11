D’Onofrio aseguró que Macri quiere que el River-Boca se juegue en el Monumental

Rodolfo D’Onofrio aseguró que Mauricio Macri ‘quiere y pretende‘ que el River-Boca se juegue finalmente en el Monumental, más allá de la decisión de la Conmebol de mudar la segunda final de la Copa Libertadores al exterior, después de los incidentes que se produjeron el último sábado y que llevaron a la postergación del superclásico.

‘River tiene la posición de jugar en River. Es más, un allegado al presidente de la Nación, pero muy allegado, me hizo llegar que el presidente quería que el domingo se hubiese jugado el partido. Además, Macri quiere y pretende que el partido se juegue en la cancha de River y que va a existir toda la seguridad para que el River-Boca se juegue acá‘, dijo, en una entrevista en Radio La Red.

D’Onofrio, que esta mañana estuvo en Paraguay para participar de una reunión con Daniel Angelici (Boca) y Alejandro Domínguez (Conmebol), habló sobre el pedido de jugar fuera del país: ‘La Conmebol tiene la posición de jugar afuera y ellos definen, pero nosotros no tenemos por qué no expresar que se perjudica a las 60.000 personas que fueron. ¿Por qué me van a sacar de mi estadio? ¿Porque falló un operativo de seguridad? Le sacan a 60.000 personas la posibilidad de ver el espectáculo que querían ver. Esta Copa ya está gris y hay que devolverle el brillo‘.