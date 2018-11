La alegría es salteña: triunfo mayuato sobre Los Tupís 

Los Mayuatos se dieron el gusto de festejar en 2018. Ya lo habían hecho en las campañas de los últimos dos años, con los históricos tercer y cuarto puesto del Campeonato Argentino de rugby, en 2016 y 2017 respectivamente. Y si bien esta competencia entró en un impasse, la Selección salteña se quedó ayer con la “Copa Imperial”, al derrotar con lo justo a Brasil por 30 a 29 en el Jockey Club, en el único amistoso programado de la temporada.

Los Tupís ya habían perdido el sábado en Tucumán ante Los Naranjas por 34 a 31 y ayer también se quedaron con las manos vacías porque en el trámite del partido Salta fue mejor.

Santiago Larrieu y Matías Michelena anotaron los tries del primer tiempo para Los Mayuatos, además de las conversiones y un penal del propio Larrieu. La Verdeamarela descontó con el try de Valentín García y la conversión de Josh Reeves para el 17 a 7 parcial.

El complemento arrancó con todo. A los 2’ Los Tupís se pusieron a tiro con Daniel Sancery y la nueva conversión Reeves, pero otra vez la puntería de Larrieu dio la tranquilidad que Los Mayuatos necesitaban con otros dos penales anotados (uno desde la mitad de la cancha).

Endy Wilian, ingresado en el complemento, descontó para la visita, pero Michelena volvió a apoyar en el ingoal y Larrieu estiró a 30-19 para la nueva ventaja salteña a falta de 25 minutos.

En ese lapso Brasil salió decididamente a dar vuelta el marcador, en un tramo en el que el entrenador salteño Pablo Lizondo realizó la mayoría de los cambios y a 15’ del final, Michael Olivera anotó un nuevo try para Los Tupís, pero Reeves no estuvo certero en todo el segundo tiempo y volvió a fallar, a tan solo un minuto del final, Olivera volvió a marcar para poner el resultado 30-29 para los locales. La jugada final estuvo en los pies de Reeves nuevamente, pero volvió a fallar y Los Mayuatos festejaron.

La alegría de Lizondo

Pablo Lizondo y Sebastián Ozú fueron los reemplazantes de Mariano “Enano” Huber en la dirección técnica de Los Mayuatos, tras el alejamiento del ahora exentrenador de Salta.

Tras el encuentro, Lizondo dialogó con El Tribuno y se mostró muy feliz con la victoria.

“Sabíamos que Brasil era un equipo durísimo y estamos muy contentos por lo que hicieron los jugadores dentro de la cancha, pusieron lo que no pudimos trabajar en este tiempo”.

El seleccionado tuvo una mezcla de jugadores experimentados y juveniles que por primera vez vistieron la camiseta. Lizondo se refirió a esto: “Hay muchos chicos que jugaron su primer partido y estamos gratamente sorprendidos. Esto es gracias a los clubes, es el reflejo de cómo trabaja el rugby de Salta”.