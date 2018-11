La Conmebol presiona por la fecha de la final entre River y Boca

Otro día de alto voltaje. La Conmebol pretende que la fatídica final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca por la Copa Libertadores se juegue el 8 o 9 de diciembre en el exterior y, aunque aclaró que no hay una sede confirmada, aún se debe esperar, porque esa decisión estará sujeta a lo que resuelva el Tribunal de Disciplina ante la presentación efectuada por el club “xeneize”. que podría ser entre mañana o pasado.

Claro que sería muy difícil que este tribunal se oponga a “un sueño” de su presidente, Alejandro Domínguez, más allá de que el mismo es un ente autónomo a la decisión de la entidad sudamericana.

De todos modos Domínguez aseguró que el partido se jugará “fuera de Argentina porque no están dadas las condiciones para que sea en ese país”.

Lo cierto es que fallida final que se debía jugar el fin de semana pasado en el Monumental de Núñez tras los violentos hechos registrados en contra de los jugadores xeneizes provocó una verdadera tormenta política entre la Conmebol, River y Boca.

En ese sentido, la entidad sudamericana con sede en Paraguay hizo referencia al artículo 35 que establece que “en caso de mediar alguna dificultad o imposibilidad para disputar un partido en la sede, fechas y horarios estipulados, quedará al exclusivo juicio de la Conmebol adoptar las modificaciones que considere pertinentes”.

Con tapones de punta

La “sugerencia” de Domínguez cayó muy mal a la dirigencia xeneize.

De esta manera, tras conocerse el comunicado de la Conmebol, el titular de Boca, Daniel Angelici, se manifestó en contra e insistió en que “hay antecedentes” para que el Tribunal de Disciplina falle a favor del xeneize.

“Creemos que hay antecedentes suficientes para darnos la razón a lo que pide Boca. Y una vez que tengamos la notificación, si no estamos conformes, iremos al Tribunal de Apelaciones. Y si hay que ir al TAS en caso de un nuevo resultado adverso, lo haremos”, amenazó.

Así, con el apoyo público de los grandes clubes sudamericanos como Palmeiras, Gremio, Cruzeiro, Atlético Mineiro (Brasil), Olimpia (Paraguay), Peñarol (Uruguay) y Deportivo Cali (Colombia), Angelici pone todas sus cartas sobre la mesa... o el escritorio.

Con una ampliación de 46 hojas en su informe, Boca fue tajante: que se descalifique a River y se le dé por ganada la Copa Libertadores de América.

Pro y contras

Ahora bien, en caso que Boca decida no presentarse si los fallos no lo dejan conforme, el reglamento de Conmebol hace referencia a que el equipo que tome esa decisión se le dará por perdido el partido.

En su artículo 179, aclara que la misma sanción será para aquel equipo “que no se presenta a un partido (excepto en casos de fuerza mayor) o se niega a continuar a jugar o deja el campo antes del final”.

En el artículo siguiente (180), además, explica que el club en cuestión “pagará una indemnización por cualquier daño o perjuicio realizado contra Conmebol, la Asociación Anfitriona y/o otra Asociación Participante y no tendrá derecho a una remuneración financiera por parte de Conmebol, que puede considerar futuras medidas.

En caso de no quedar conforme con el fallo del Tribunal de Disciplina, Boca presentará el caso ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el máximo organismo de arbitraje que dirime disputas en torno al deporte. Es independiente de cualquier organización deportiva y sus sentencias tienen la misma fuerza ejecutiva que las sentencias de los tribunales ordinarios.

Eso sí, el fallo no tardaría menos de 6 meses y hasta pondría en peligro el Mundial de Clubes, que debería jugarse a partir del 18 al 22 de diciembre.