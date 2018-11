A Juventud se le escapó al final

Otra vez el santo no pudo ganar cuando se había puesto en ventaja con gol de De Souza frente a San Jorge en Tucumán, pero en tiempo de descuento, Rubén Tarasco puso el 1 a 1 definitivo

Otra vez, Juventud Antoniana cargó con una falsa ilusión, lo que realmente produce un duro golpe, como en la presentación de ayer, porque podría haber sumado los tres puntos frente a San Jorge en Tucumán, pero el dueño de casa, en tiempo de descuento y cuando el partido llegaba a su fin consiguió el 1 a 1 definitivo.

El santo necesita ganar dado que lleva 14 partidos sin sumar de a tres (únicamente le ganó a Zapla por 1 a 0 en el inicio del torneo) y en la finalización de la primera etapa del torneo Federal A, sigue muy apremiado por el descenso de categoría.

Pero el equipo de Salvador Mónaco, nuevamente quedó con ese sabor amargo frente a los tucumanos, equipo que se mostró superior en la etapa inicial. La iniciativa de San Jorge le permitió encontrar los espacios para llegar con peligro hasta la valla defendida por Angel Pedroso, quien respondió bien en cada intervención y entregando seguridad.

Cuando Juventud intentaba efectuar alguna maniobra no lograba ensamblar sus líneas. Además el equipo salteño se mostró confundido porque la ubicación de Francisco De Souza por izquierda no fue productiva. Fue un lapso del partido donde en el santo reinó confusión y no apareció el ingenio necesario para que se corrija ese defecto, ya que solo consiguió aproximarse en el arco de enfrente en contadas ocasiones.

No obstante, San Jorge cuando tomaba la posesión de la pelota y avanzaba hasta terreno contrario sin profundidad o bien los defensores contrarios, rápidamente cortaban los circuitos de juego.

Todo cambió en el segundo tiempo. Fue como que el mensaje o la arenga de Mónaco le llegó a sus jugadores. Fue otra la actitud de Juventud que con el correr de los minutos hizo retroceder al conjunto contrario, que se mostró muy sorprendido por la presión. De Souza se fue a jugar por derecha en la zona media y es por donde el jugador más provecho sacó.Y con el ingreso del “Ratón” Ibáñez se multiplicaron los avances. El Beto Acosta se paró en un lugar más estratégico y así nació el gol antoniano. De Souza tomó la lanza con un par de gambetas, el balón llegó justo para que Acosta lanzara un centro desde la izquierda y que De Souza libre de marcas saltó justo y metió el frentazo para el 1 a 0.

Juventud buscó los medios para defender la ventaja parcial y lo fue consiguiendo. Prestando atención a las incursiones de parte de los tucumanos para que no lleguen con las posibilidades de convertir frente a Pedroso. Pero llegó el instante donde Juventud se durmió y Rubén Tarasco, no perdonó para decretar el 1 a 1.

Fue otro cachetazo para los antonianos que antes del gol tucumano comenzaban a manejar los números, pero lo real es que Juventud no puede abandonar los puestos de abajo. Un lugar complicado que intentará zafar en el partido despedida de año contra Sarmiento de Chaco, que, a lo mejor, en Salta tendrá que definir su suerte de clasificación

SAN JORGE 1 JUVENTUD 1

N. Carrizo A. Pedroso

R. Alderete L. Gogna

E. Guardia J. Cárdenas

F. Zambrano M. Gogna

C. More F. Castro

R. Tapia G. Mendoza

A. Pérez J. Montero

A. Pavón C. Acosta

E. Cuevas C. L. Villa

C. Vega F. De Souza

N. Martínez L. Zárate

DT: V. Godoy DT: S. Mónaco

Goles, ST: 22’ F. De Souza (J). 46’ R. Tarasco (SJ)

Cambios PT: 35‘ R. Tarasco por N. Martínez (SJ). ST: 9’ M. Galván por R. Alderete (SJ), 11’ G. Ibáñez por L. Villa (J), 30’ J. Pichotti por C. Acosta (JA), 34’ R. Gómez por L. Zárate (J)

Jornada: 16ª fecha

Arbitro: Francisco Acosta

Estadio: Angel Pascual Sáez