Alumno invitado por la ONU a Tailandia, necesita ayuda

Luis Yáñez es alumno del colegio Facundo de Zuviría y un ensayo suyo sobre la relación entre la sociedad argentina con los pueblos originarios le valió una invitación a participar de un programa de la ONU en Tailandia, donde deberá presentar su trabajo y defenderlo frente a jóvenes de todo el mundo. La inscripción definitiva es el 15 de diciembre y para poder asistir, Luis necesita con urgencia juntar los fondos que le permitan comprar el pasaje y costear la estadía, que serían alrededor de 120 mil pesos.

Luis Yáñez participó en Salta, junto a compañeros, de una simulación del sistema de las Naciones Unidas, donde los alumnos pueden expresar sus puntos de vista con respecto a diversas problemáticas de sus regiones y el trabajo de los gemenses fue destacado entre los otros que se presentaron.

"En particular, además de esta importante experiencia, a mí me sirvió para conocer personas, entre ellas a un chico que me informó sobre la existencia de un modelo similar de nivel internacional. En ese modelo uno de los requisitos es saber hablar inglés, porque el ensayo debía ser presentado en inglés", explicó Luis, quien con ese idioma mantiene una muy buena relación. Esto lo llevó a animarse a participar de este Modelo organizado por la Intenational Global Network con sede en Asia.

"Me animé y me inscribí. La propuesta consistía en elaborar cinco temas, cuatro de ellos estaban ya predeterminados, pero el quinto era libre y podía elegir el tema a elaborar, así que opté por las comunidades originarias, porque era un tema que ya lo veníamos tratando en distintos parlamentos juveniles", explicó el joven.

El ensayo que preparó hace referencia a cómo es la relación de nuestra sociedad con los pueblos originarios. "Quise mostrar cuál era mi visón con respecto a nuestro comportamiento con los pueblos originarios. Por ejemplo, que nos acordamos de ellos solo con fines turísticos, pero no nos importa involucrarnos en sus problemas. No hay un compromiso de ayudarlos. Los vemos como objetos, sin pensar que se trata de comunidades vivas. No valoramos todo lo que de ellos hemos heredado, su relación con la naturaleza, sus valores, sus problemas con el idioma, la riqueza de su dialecto, sus creencias, que de alguna manera también son un obstáculo para la integración. Hay muchísimo por ver y estudiar", explicó Luis con respecto al ensayo que presentó para ser evaluado.

El pasado martes 13 le informaron vía e-mail que por su ensayo, que estaba muy bien redactado y con un claro planteamiento de la problemática social, había sido invitado a desarrollar y defender su trabajo en Tailandia.

"Fue una noticia formidable, pero lamentablemente debo costearme el pasaje hasta ese país y también la estadía, lo que tengo pagado son los gastos durante mi participación en defensa de mi ensayo, hubo 21.500 participantes y solo yo fui seleccionado para representar a mi país. Si no puedo viajar, entonces van a poner a una joven de Tailandia para que nos represente", explicó.

El objetivo de estos modelos es crear nuevos líderes jóvenes que no solo se enfoquen en un tema sino que sepan comprender todo lo que estamos atravesando en la actualidad y buscar soluciones.

Soluciones que puedan ser aplicadas a varios países con problemáticas similares. Luis debe confirmar su participación con un depósito de 450 dólares hasta el 30 de noviembre, ese dinero será invertido en su estadía. Para su inscripción definitiva tiene hasta el 15 de diciembre, durante ese plazo debe enviar copias de sus pasajes. "Lamentablemente, aun no cuento con nada de todo ese dinero, tengo algunas propuestas de ayuda, pero nada concreto", expresó Luis.

También de Indonesia

La misma Organización del Modelo de Tailandia elevó su trabajo a un Modelo similar a llevarse a cabo en Indonesia en el mes de marzo. En este caso el tema a tratar consiste en todo lo relacionado con lo cultural. Como su ensayo de los pueblos originarios, además de la problemática social, hace referencia a lo cultural, fue evaluado y también logró una invitación para este otro país.