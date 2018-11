Ruta 54: piden señales, reductores e iluminación

El domingo anterior, en horas de la tarde, cuando los chicos de la comunidad chané de Campo Durán jugaban al fútbol en la canchita ubicada al costado de la ruta provincial 54, sucedió lo que muchos temían y por lo que reclamaban hacía varios meses. Un niño de 5 años de la misma comunidad resultó gravemente herido cuando fue arrollado por un vehículo que transitaba por ese tramo de la ruta provincial habilitado hace unos pocos meses luego de concluída parte de la pavimentación. "Hacía muchos meses que había accidentes con animales, sobre todo las motos chocaban con perros o con cerdos, y algunos de los accidentados fueron de la propia comunidad. Pero lo que sucedió el domingo fue muy lamentable y sobre todo porque se podía haber prevenido", explicó el dirigente de la comunidad Chané de Campo Durán, Julio Palavecino.

La tarde del domingo, mientras los chicos jugaban, un nene intentó cruzar la ruta cuando una camioneta Amarok que circulaba por la ruta lo impactó con uno de los laterales del rodado, a pesar de los esfuerzos del chofer del vehículo, identificado como Nicolás Romero. Santino Torres, de 5 años, quedó tendido sobre el pavimento y como la gente de la comunidad llamaba la ambulancia del hospital de Aguaray y al sistema de emergencias 911, que nunca llegaron, el chofer del rodado, a pesar del momento de tensión y gran nerviosismo, decidió llevarlo él mismo junto a sus padres hacia el hospital de la localidad.

Dada la gravedad del cuadro se decidió el inmediato traslado del niño hacia la ciudad de Salta, donde el pequeño permanece hospitalizado en delicado estado. Santino fue trasladado por vía aérea hacia Salta capital, donde permanece en el servicio de cuidados intensivos por una lesión en su cabecita.

Pedidos reiterados

Julio Palavecino explicó: "Habíamos presentado notas al Gobierno de la Provincia pidiendo que además del pavimento de ese tramo terminen la obra de la ruta 54.

Unos 300 metros más adelante construyeron una rotonda, pero todavía no la finalizaron, quedó a medias y se levanta tanto polvo que no se vé a un metro; es una curva y por lo tanto es muy peligrosa. Frente a la comunidad el pavimento está terminado, pero nunca pusieron los carteles de señalización indicando que hay una comunidad o el máximo permitido de velocidad. También habíamos pedido que se construya un lomo de burro, porque es una ruta, entonces los vehículos pasan muy rápido, más si es gente que no conoce la zona. Pero como siempre sucede esperaron a que un inocente esté peleando por su vida o que la información salga en el diario para recién colocar algún cartel; es algo que no se puede creer", expresó el joven dirigente chané.

Palavecino pidió "la urgente construcción de un reductor de velocidad porque al lado de la ruta tenemos la canchita de fútbol donde los niños entrenan de lunes a viernes; los adultos cuidamos que no salgan hacia la ruta, pero en el mínimo descuido puede suceder otra desgracia. Somos originarios, pero no por eso menos dignos de que se cuide la seguridad de la comunidad", remarcó Palavecino.

La 54, una deuda del FRH

La ruta provincial 54 fue en el año 2012 la obra más importante contemplada dentro del Fondo de Reparación Histórica para los departamentos del norte de la provincia, sancionada por la legislatura provincial a instancias del Poder Ejecutivo Provincial.

Tan importante era que se quedó con más de la mitad de los fondos, 160 millones de dólares -6.400 millones de pesos en la actualidad- que se sustentaron con la garantía que otorgaba las regalías hidrocarburíferas de Salta. Por una maniobra financiera que nunca se explicó cuando el actual senador nacional por Salta Rodolfo Urtubey fue designado como director del F.R.H. (2012 al 2014), el Gobierno salteño decidió pesificar esos recursos y ponerlos a plazo fijo.