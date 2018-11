D’Onofrio sacado contra Angelici: “¡Basta! Vení a jugar, no inventes más nada, dejá de presentar carillas”

A Rodolfo D’Onofrio se le saltó la cadena y apuntó con todo contra Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors. El titular millonario dio una triste imagen al mostrarse fuera de sus cabales y atacar a Angelici con frases que poco hacen para llevar tranquilidad y mesura en estos tiempos turbulentos.

En la previa del partido de la Copa Argentina entre el Millonario y Gimnasia y Esgrima de la Plata, D’Onofrio habló con los periodistas y mostró una cara poco conocida, en donde desafió al presidente de Boca: “Angelici ¡basta! vení a jugar, no inventes más nada, dejá de presentar carillas”, dijo muy enfático el mandamás de River.

Y siguió: “Angelici, vení a jugar, me diste tu palabra. Este partido se tiene que jugar en la Argentina. No somos vándalos, demostremosle al mundo que podemos jugar”. Pero además, también tuvo tiempo para la ironía: “Boca nos puede ganar, no somos tan buenos”.

Además, volvió a recalcar furioso: “Qué es eso de pedir los puntos. Qué son esas pavadas. Qué es eso de ir al TAS”, señaló D’Onofrio que hizo exactamente lo mismo cuando ocurrió lo del gas pimienta en la Bombonera. Dicen que ese día, el actual presidente de River le dio su palabra a Angelici que los 45 minutos restantes se jugarían aunque sea a puertas cerradas, pero nada de eso ocurrió. River fue a la Conmebol y Boca fue descalificado. Ahora, Angelici parece hacer lo mismo por venganza, por la falta de palabra del titular de Núñez en aquella oportunidad.

Por último manifestó: “Hubo un error de la seguridad asumido, renunció un ministro. Si querés echarle la culpa a River es un invento. Está claro que no lo quieren jugar y yo estoy llamando a la lógica. El operativo de seguridad del domingo era muy distinto al del sábado. El sábado parecía que estábamos abandonados y el domingo parecía el G20”, aseveró.