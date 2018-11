Putin dijo que quiere reunirse con Trump en Buenos Aires

Los preparativos para la reunión de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del G20 en Argentina, continúan en marcha, pese a la declaración del líder estadounidense sobre su posible cancelación.

"Espero poder hablar con Trump en Argentina", dijo hoy Putin en un foro financiero en Moscú. "Espero que podamos discutir las barreras comerciales. Trump tiene en general una actitud positiva".

A su vez, también se manifestó el vocero del gobierno, Dmitri Peskov: "Los preparativos continúan. La reunión ha sido acordada. No tenemos otra información de nuestros colegas estadounidenses".

El Kremlin respondió así a los rumores de cancelación del encuentro entre los dirigentes de Rusia y EEUU después de que lo sugiriera el propio Trump en una entrevista con el diario The Washington Post.

"Quizá no tenga la reunión (con Putin). Quizá ni siquiera tenga la reunión. No me gusta esa agresión. No quiero esa agresión en absoluto", dijo Trump al comentar el reciente incidente entre las fuerzas navales de Rusia y Ucrania en el estrecho de Kerch, que terminó con el apresamiento de los buques ucranianos.

El presidente estadounidense dijo que estaba esperando un "informe completo" de su equipo de seguridad sobre el suceso, lo que le ayudará "a decidir las cosas".

La respuesta del Kremlin

"Hemos tomado nota de esa declaración", aseguró el portavoz del Kremlin al tiempo que indicó que no está claro qué es lo que Trump ha calificado de "agresión".

"Si califica de agresión las acciones de los barcos militares ucranianos, es una cosa. Se puede discutir si lo ha sido o no. Pero si se refiere a la actuación de los guardacostas rusos para impedir el intento de violación de la frontera rusa, es otra. Y no estamos de acuerdo con eso", dijo el portavoz del Kremlin.

Trump y Putin tienen prevista una reunión bilateral en Buenos Aires, donde ambos asistirán este viernes y sábado a la cumbre de líderes del G20, en el que sería su primer encuentro desde la reunión bilateral que celebraron en julio en Helsinki.

Más tajante que Trump fue el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, quien condenó este lunes la "agresiva acción rusa" y pidió a Moscú que entregara a Ucrania los "buques y los miembros de su tripulación detenidos".

Rusia mantiene que los tripulantes de los barcos ucranianos incurrieron en una violación de las aguas territoriales rusas y deben rendir cuentas por esa conducta ante la Justicia rusa.

Un tribunal de Crimea dejó este el martes en prisión preventiva por dos meses a 12 de los 24 marineros apresados el domingo en el mar Negro y se espera que adopte la misma medida contra los demás tripulantes. Fuente: Infobae