 Rodolfo D´Onofrio : “Angelici faltó a su palabra”

El presidente de River Rodolfo D´Onofrio aseguró hoy que el mandatario de Boca Daniel Angelici "faltó a su palabra" al no cumplir el pacto que se firmó el pasado sábado y señaló que tampoco tuvo "respeto" hacia la entidad de Núñez y la Conmebol.

"La verdad a esta altura no puedo creer que Daniel no haya tenido el respeto hacia el presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez,) hacia mí y hacia River cuando firmamos un papel que era para jugar un partido a las 24 horas", manifestó el titular del club millonario.

En diálogo con la prensa D´Onofrio agregó: "Nunca pensé que en esa noche del sábado estaban escribiendo para pedir los puntos del partido. Faltó a su palabra. Si el presidente de Boca me está escuchando ´Vení a jugar, dejá de presentar carillas y cumplí con tu palabra. No te dejes llevar por lo que dicen los otros´".

"´Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores´", dijo D´Onofrio en referencia a Angelici, tras lo cual reveló: "Vengan a la cancha y juéguenlo. Lo pueden ganar, eh, créanme que lo pueden ganar, no somos tan buenos. Hay que jugar y terminar con ésta estupidez".

Además manifestó: "Hubo un error de la seguridad asumido, renunció un ministro. Si querés echarle la culpa a River es un invento. Está claro que no lo quieren jugar y yo estoy llamando a la lógica".

"El operativo de seguridad del domingo era muy distinto al del sábado. El sábado parecía que estábamos abandonados y el domingo parecía el G20", aseveró.