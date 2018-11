Este fin de semana vuelve el Salta Jazz Festival 2018

Y finalmente se anunció para este fin de semana la realización de la Sexta Edición del Festival de Jazz Salta. El mismo contará con figuras excepcionales del estilo, que tantas satisfacciones ha dado a la música argentina. Las funciones se harán desde este viernes 30 y hasta el sábado 1 de diciembre con recitales en El Teatrino - Alvear y Latorre- y jam session en el Café del Tiempo, del Paseo Balcarce.

En esta ocasión se anunció a Commodore el viernes a las 20. Una agrupación conformada por Álvaro Torres, Tomás Babjaczuk, Leo Tegli y el genial bajista Andrés Pellican. Commodore es una banda que la crítica coincide en que guarda la potencia del rock y la elegancia del jazz.

Previamente estarán los salteños Moksha, del bajista Ángel “Duende” Flores, el baterista Inti Vilte y el guitarrista y autor de varios temas Darío Arroyo. El sábado se presentará la Pablo Puntoriero Trío, formada por Pablo Váquez, Santiago Lacabe y el saxofonista Putoriero.

Cerrará la noche Leo Vera & The Jazz Servimoters, con Rony López, Javier Podazza, Javier Seco, Bruno Solito, Leo Toledo y el guitarrista Vera.

A pesar de la crisis, desde la organización Lucas Urtasún rescata el sentido de “seguir adelante manteniendo un espacio compartido con uno de los estilos que definen la música contemporánea”, dice. “La idea es no perder el impulso y hacerlo un poco más chico pero ¡hacerlo! Se suma la idea de degustaciones de vinos en la entrada de los conciertos, para darle también ese sentido local”, señala.

A las anteriores ediciones se sumaron figuras como Hilliard Green, contrabajista neoyorquino que tocó con Ledesma, Angelillo, Misa y Mariana Carrizo, en una previa del festival. También el argentino radicado en EEUU Leo Genovese, el suizo Chisty Doran, junto a Fontanarrosa y Mántel, etc. También se dictaron clínicas de una diversidad de instrumentos en cada ocasión y hasta Richard Nant tuvo la ocasión de organizar con músicos locales una mega big band que tocó gratuitamente en el Paseo Balcarce. Hitos de la música salteña que más allá de la crisis lucha por mantenerse en la primera línea.

“Lo que siempre quisimos y tratamos de hacer con cada una de las ediciones del Festival, fue generar un público idóneo. Abrir las posibilidades para que la gente pueda escuchar artistas de géneros que no son tan promocionados por los medios tradicionales”, explica Lucas. Así los salteños pudimos disfrutar de seis ediciones con figuras como Mariano Otero, el ex Spinetta Sergio Verdinelli, Pablo Arredondo, Luis Nacht, Yamille Burich, Ricardo Cavalli, Fefe Boti, Damián Cabaud, el yanqui Phill Maturano, Tamarindo Trío, etc. “Vamos a seguir trayendo jazz, adaptándonos a los tiempos que corren para sostener este trabajo”, asegura Urtasun.



El domingo habrá Niebla en Cafayate

Esta vez el Festival también se irá de paseo a Cafayate cuando el domingo 2, a las 20, en el Museo del Vino de esa localidad se presente la mítica banda de jazz latino salteña Niebla. Liderada por los hermanos Raúl y Julio Lamas en guitarra y guitarra midi, junto a Daniel “Palmito” Flores en bajo, y Carlos Barcatt en batería, el año pasado los Niebla presentaron su primer disco en 30 años de estar tocando su jazz. Singularidad igual a su enorme talento.