Newell’s busca técnico para el año próximo

Los dirigentes de Newell’s Old Boys, cuyo equipo sufrió ayer el descuento de los dos puntos que el Tribunal de Disciplina le había devuelto en agosto último, están abocados a la tarea de contratar al director técnico que conducirá al plantel el año próximo tras la salida de Omar De Felippe.

Para los dos partidos restantes del año, el viernes como local ante Patronato de Paraná y el viernes siguiente como visitante de San Martín de Tucumán, el DT será el conductor de la reserva, Héctor Bidoglio, informaron fuentes rojinegras.

El ex técnico de Huracán y Colón, Eduardo Domínguez, encabeza una extensa lista de candidatos, que incluye a ex jugadores y técnicos, como Fernando Gamboa, y otros sin un paso por la primera del club del Parque Independencia, como Gustavo Quinteros.

El Negro Gamboa, que dirige a Nacional de Paraguay, es el técnico elegido por el presidente Eduardo Bermúdez, quien se corrió de la primera línea de decisión y delegó el mando en el vicepresidente primero, Cristian D’Amico, y en el secretario, Juan José Concina.

En tanto, el ex defensor de San Lorenzo Gustavo Quinteros, que dirige a Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, aparece como el candidato de D’Amico.

En cambio, el rosarino Sebastián Beccacece, quien rechazó una oferta para dirigir a San Lorenzo, no podrá cumplir ahora su sueño de dirigir al equipo con el que simpatiza porque Defensa y Justicia no está dispuesto a perderlo en la mitad de la Superliga.

La nómina también está integrada por Diego Cocca, Pablo Lavallén y Facundo Sava, aunque algunos nombres serían descartados por su elevada remuneración, que no condice con la complicada situación económica y financiera del club del Parque Independencia.