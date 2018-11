Chimino: "No jugamos por un capricho"

Christian Chimino, referente en el plantel de Huracán, aseguró que el plantel se siente perjudicado por la suspensión de clásico ante San Lorenzo, por la fecha 13 de la Superliga Argentina de Fútbol, al considerar que “estaba todo dado” para jugarlo pero por “un capricho” no se pudo.

“Nos sentimos perjudicados porque, más allá de los momentos de los equipos, se suspendió porque sí”, manifestó Chimino, quien reconoció el malestar del plantel conducido por Gustavo Alfaro por la postergación del clásico ante San Lorenzo que debía disputarse el pasado domingo en el Nuevo Gasómetro.

La suspensión del clásico se tomó luego de que, tras los incidentes del sábado 24 en las inmediaciones del Monumental, la Conmebol reprogramara para el domingo 25 la Superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, aunque finalmente tampoco de jugó.

“Hay muchos que tienen muchos privilegios. La seguridad había dicho que sí y después no se jugó. Si no querés jugar por algo es”, agregó el ex Temperley en declaraciones a radio Rivadavia.

El defensor consideró que estaba “todo dado para jugar” y que el reglamento indicaba que debía disputarse 24 o 48 horas después de la primera suspensión por la postergación de la segunda final de la Copa Libertadores de América.

“No jugamos por un capricho. Alguien no quiso y no se jugó. El reglamento avalaba todo. Nosotros lo respetamos contra Godoy Cruz”, apuntó en referencia al partido que el globo afrontó contra Godoy Cruz el lunes posterior a la primera suspensión de la primera final de la Copa Libertadores.