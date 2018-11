Pañuelos, un video para concientizar sobre el cáncer de mama

Para visibilizar la problemática y las necesidades de las mujeres con cáncer de mama, enfermedad que cada año suma 21 mil nuevos casos sólo en la Argentina (un promedio de dos nuevos casos por hora), la asociación civil Macma (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama), presentó un interesante video.

La producción muestra a distintas mujeres y las distintas causas de interés social que defienden. Esas causas se simbolizan con pañuelos de distintos colores: el verde en favor del aborto legal, seguro y gratuito; el celeste que apoya "salvar las dos vidas"; el rojo que impulsa una nueva ley de adopción; el naranja que pide la separación de la Iglesia y el Estado y el histórico blanco, por las madres y abuelas de Plaza de Mayo.

El spot suma un nuevo pañuelo: el que usan las mujeres con cáncer de mama que, a diferencia del resto, representa una causa que no se elige y busca visibilizar la situación que atraviesan las mujeres con cáncer de mama.

En particular, plantea la necesidad de contar con mayor información para conocer mejor el cáncer, acceder al mejor tratamiento disponible de acuerdo a las necesidades de cada persona y recibir el apoyo de todo el entorno para poder superarlo.

El video se encuentra disponible en la página de la asociación: www.macma.org.ar.

Video gentileza Macma - YouTube

"La iniciativa es muy positiva para no perder de vista a las mujeres que conviven con una enfermedad como ésta. Sin dudas, las distintas luchas sociales son muy importantes y cada una debe tener su lugar, pero no olvidemos a aquellas pacientes que necesitan de la atención y contención de los distintos actores involucrados en el manejo del cáncer", expresó Marta Mattiussi, presidente de Macma.

"A estas causas, que se representan claramente con pañuelos de colores que todos conocemos, queremos sumar la de las mujeres con cáncer de mama, para que no nos olvidemos que detrás de estas mujeres hay necesidades", agregó Mattiussi.

Además señaló: "nos pareció muy interesante el uso del pañuelo para simbolizar la unión entre todas las mujeres, no solamente entre las mujeres que atraviesan la enfermedad. Además, es una buena oportunidad para romper con el estereotipo del paciente con cáncer que lleva pañuelo en la cabeza, ya que en la actualidad en el cáncer de mama, y en muchos otros sucede lo mismo, no todo pasa por la quimioterapia".

"Gracias a los avances de la medicina, hoy contamos con diversas opciones para cada subtipo y para cada etapa de la enfermedad", dijo.

El desafío

Para Ignacio Flotta, director creativo de la agencia DAVID, cuando Macma les pidió trabajar en un nuevo spot, se vieron frente al desafío de empoderar a las pacientes con una actitud positiva.

"Fue así que encontramos que hoy muchas mujeres expresan su lucha por una causa social detrás de diferentes pañuelos de un determinado color; pero también existe una lucha que se da hace mucho tiempo detrás de otro pañuelo y es el pañuelo que usan las mujeres con cáncer de mama en su cabeza mientras están dando pelea a su enfermedad", dijo.

Flotta manifestó que "desde ahí, nos pareció apropiado subirnos a esta época de valentía femenina y aprovechar para pedir por más información a nuestros médicos para que las ayuden a encontrar el tratamiento más adecuado para su tipo de cáncer".

"Porque este pañuelo está más allá de cualquier posición que tengas, este pañuelo les puede tocar a todas las mujeres y está bueno que todas estén bien informadas al respecto", añadió.



Sobre el cáncer de mama

El cáncer no es una sola enfermedad, son muchas condiciones distintas: incluso el cáncer de mama es una condición sumamente heterogénea.

"La quimioterapia todavía es necesaria aún en ciertas condiciones y etapas. Sin embargo, para muchos subtipos de la enfermedad contamos con drogas que actúan específicamente sobre blancos terapéuticos importantes para el crecimiento del tumor, pero que respetan las células normales sin impactar tanto en todo el organismo. Esa es la revolución del tratamiento en oncología, que es lo que llamamos ‘drogas dirigidas a blancos moleculares’.Esto no solo permite mayor efectividad de un tratamiento, sino un menor nivel de toxicidad", subrayó Victoria Costanzo, médica especialista en Oncología Clínica y Subjefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Instituto Alexander Fleming.

El cáncer de mama conforma el tumor femenino más frecuente y se diagnostican 2 casos nuevos por hora en Argentina. Suele afectar a mujeres de entre 45 y 70 años y, si se detecta a tiempo, tiene una tasa de curación elevada, por eso la importancia del diagnóstico temprano.

"Todo el camino que debe realizar una persona con cáncer en general, y con el de mama en particular, es arduo y requiere del apoyo de los seres queridos, del entorno, y de información y contención por parte de los profesionales, además de recibir la mejor atención médica posible. Por todo esto estamos convencidas de que esta campaña es tan atinada y necesaria", detalló Mattiussi.

"La gran mayoría de los tumores de mama no se puede prevenir. Sin embargo, cerca del 85% de los casos puede detectarse en estadios tempranos efectuando los controles; de allí la importancia de que las mujeres se realicen mamografías periódicamente. Si bien la palpación es importante, cuando una paciente o médico palpa un tumor, por lo general éste ya es grande", consignó Costanzo.

La especialista comentó que "es muy importante brindarles información a las pacientes y promover que la consulta médica sea un espacio para abordar todos los temas que preocupen a la mujer: desde sus chances de curación, el camino que recorrerá con los tratamientos, el impacto de estos en su día a día, en su cuerpo y hasta en su planificación familiar".



En este sentido, aseguró que la información sobre los efectos adversos a corto y largo plazo también debe ser comunicada: "por ejemplo, es crucial que las mujeres jóvenes sepan si determinado tratamiento pondrá en riesgo su capacidad reproductiva y si es aconsejable que consulten sobre cómo preservar ovocitos. Conocer desmitifica, quita el miedo y sólo una paciente adecuadamente informada puede tomar decisiones".

#Pañuelos se enmarca dentro de la campaña ‘Mama Mía’, apoyada por el laboratorio Novartis, que se inició en 2014 con el objetivo de brindar visibilidad a las mujeres con cáncer de mama avanzado, y es una continuidad de #TratameBien, otro spot realizado en 2017, en el que pacientes reales con cáncer de mama avanzado explicaban cómo querían que fueran sus relaciones con sus seres queridos, conocidos y médicos, y que fue premiado en el último Festival de Cannes.