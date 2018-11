Se viene un Seven de las Nubes especial

Todos los años, el Seven de las Nubes trae novedades en Universitario Rugby Club y este año, en la XIX edición, no será la excepción. A la presencia de doce equipos de rugby, por primera vez se incluirá hockey con la misma cantidad de equipos y por supuesto habrá fiesta antes, durante y después de la fiesta más grande del NOA.

Como sucede en cada Seven de las Nubes, equipos de diferentes provincias del país dirán presente como Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby de Tucumán, Regatas y Sixty de Resistencia (Chaco), San Patricio de Corrientes, más los clubes de Salta: Gimnasia y Tiro, Tigres Rugby Club, Tiro Federal, Jockey Club, Universitario RC y Los Mayuatos Seven.

Por el lado de las chicas de hockey que debutarán en esta ocasión, los equipos que ya se anotaron son: Natación y Gimnasia de Tucumán, más los equipos salteños de Tigres Rugby Club y Jockey Club (con dos equipos cada uno), Popeye, Gimnasia y Tiro, Barbarians y el conjunto anfitrión de la U.

Habrá hockey desde las 10 y rugby a partir de las 14.

La jornada promete carnaval de agua, bandas en vivo, DJ’S, sorpresas y mucho más.

Tras el tercer tiempo en el predio de los verdes en El Huaico, la fiesta se va a trasladar a un boliche ubicado en la avenida Bolivia 2592.

Esta vez los disfraces quedarán de lado y Raymundo Sosa, organizador del prestigioso seven, explicó el motivo. “La idea es ir variando todos los años y en esta oportunidad no habrá disfraces, pero si un montón de cosas divertidas”.

En ambas competencias se llevará a cabo la Copa Imperial, donde por primera vez un equipo se campeón de hockey, mientras que el trofeo de los varones, en rugby, puede ser para cualquiera, ya que hay varios candidatos.

Cabe recordar que el año pasado, se llevó a cabo un apasionante entre el conjunto de Tucumán Rugby contra Universitario de Salta, con una ajustada victoria para los del Jardín de la República por 19 a 12. En esa oportunidad a la copa de plata se la llevó Sixty de Resistencia, tras vencer a Tigres por 26 a 19 y en bronce Regatas de Chaco le ganó a Natación 19 a 10.