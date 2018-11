Juventud: a la lista de Gustavo Klix solo falta presentarla 

El próximo sábado se vence el plazo para la oficialización de listas para la renovación de autoridades que participarán en la próxima asamblea del 18 de diciembre en el Centro Juventud Antoniana. El candidato de la lista Renovación Antoniana, Gustavo Klix, habló con El Tribuno. “La lista nuestra ya está conformada, aunque faltan definir algunos detalles. La presentaríamos mañana (hoy) o en su defecto el viernes, porque tenemos tiempo hasta el día primero, el sábado. Queremos presentar con tiempo los avales, presentar todo en regla para no tener contratiempos”, explicó Gustavo Klix.

Entusiasmado con el grupo que se armó para tomar las riendas del club de la Lerma, Klix se refirió al amplió apoyó que recibió: “Está completa. Tenemos la suerte que sobra gente, no solo de los socios protectores sino de algunos que estaban en otras agrupaciones pero se han ido encolumnando con esta idea, porque creen en esto. Si bien la columna vertebral va a ser formada por los nuevos socios protectores y yo, llegaron de otros sectores, como ser el doctor Sergio Ten, el mismo Gabriel Lazarte, lo rescatable es que no hay egoísmo porque los mismos socios protectores están dispuestos, no les interesa ocupar un cargo y si ven que se designa a otra persona que pueda servir desde adentro ellos van a seguir colaborando en distintos departamentos o subcomisiones que hemos creado. La verdad que va a ser un grupo numeroso, de muy buenas gente con muy buenas intenciones, después el tiempo y la gente juzgará, pero tengo la tranquilidad de que estoy acompañado por gente sana y pura”.

Se refirió a la presencia de exdirigentes. “Rubén González está muy entusiasmado y considero que es una persona que pueda aportar mucho de su experiencia, no solo por haber sido presidente, sino porque su llegada y su visión, un poco de empresario en lo futbolistico, puede aportar mucho”, apuntó Klix.

Con respecto a que Horacio Mdalel iría por otro lado, Gustavo Klix confirmó: “Definitivamente no hemos llegado a un acuerdo. Si bien habíamos comenzado con las conversaciones, él estaba dispuesto en algún momento a colaborar con nuestra lista, pero después por distintas miradas que tenemos con respecto a la conducción del club y algunas exigencias de él que no consideramos oportunas, desistimos. Puede cambiar todo, pero hoy en día te digo que estamos más lejos de sumarlo de que integre a la lista, y me parece que él tiene todo su derecho de presentarse en las elecciones”.

En cuanto a las conversaciones que hubo con José Muratore, destacó: “Hablé con Pepe varias veces. Primero tuvo la grandeza y la humildad, tanto él como la gente que lo acompañaba, de retirar la reserva de lista, pero no me exigió ni me pidió ningún lugar en la lista, lo cual celebro porque no es porque no haya querido sumar, sino que no puso ningún condicionamiento. Es más, se ofreció a colaborar desde afuera en algún momento si necesitamos por cualquier tipo de consulta”

Preocupación por el plantel

Gustavo Klix se mostró inquieto por el momento que atraviesa el plantel santo. “Al DT Mónaco no lo conozco personalmente, hablé alguna vez con el ayudante campo Miguel Medina y con dos referentes, como Zárate e Ibáñez, pero no quise actuar mucho, teniendo en cuenta el respeto que a mí me parece que hay que tener por la actual dirigencia, que todavía está en ejercicio. Si asumimos vamos a buscar el modo de dar soluciones”.