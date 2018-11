Para Dujovne lo que preocupa no es que suba el dólar, sino el riesgo país

Iban siete semanas de calma cambiaria y dólar pegado al "piso" de la banda de flotación pero un día el billete sube un peso y se encienden todas las luces amarillas de la economía argentina.

Algo de eso pasó el lunes cuando el dólar minorista rozó los $40, y el mayorista cerró en $39,05, alcanzando los valores más altos del año, lo que fue suficiente para despertar la sensibilidad del mercado cambiario.

La carrera duró poco y el martes el mayorista, que es dólar más relevante por volumen y por ser operado por profesionales, terminaba con una baja de 1,3% en $38,55. ¿Se terminó el episodio?.

Nadie lo sabe pero el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne se adelantó en el intento de generar calma diciendo:"estamos muy tranquilos con el dólar, se mueve muy suave".

Tranquilidad de Dujovne y del FMI

La tranquilidad de Dujovne, en realidad, descansa en que desde el Banco Central, Guido Sandleris, había adelantado que está dispuesto a sacar todos los pesos del mercado que sean necesarios para garantizar la calma cambiaria.

También suma a la tranquilidad del Ministro el adelanto del Fondo Monetario Internacional que desembolsará un nuevo tramo del préstamo (US$ 7.600 millones) contando con que la misión del organismo que estuvo en Buenos Aires avaló el cumplimiento de las metas del Gobierno en materia de baja del déficit fiscal primario y de contracción monetaria del Banco Central.

Las reservas del Central subieron US$4.952 millones, llegando a US$ 53.955 millones en octubre un mes en el que se sintió la baja de compras de billetes por parte de los particulares (adquirieron US$ 900 millones) pero sin dar vuelta el proceso dolarizador.

La fuga de dólares en lo que va del año alcanza a US$ 25.959 millones, record que explica en buena medida la corrida cambiaria y el salto del dólar entre abril y septiembre que desemboca en la recesión de los últimos meses.

Pero la calma había llegado de la mano del compromiso de que la cantidad de dinero no iba a crecer y de las altas tasas que el Banco Central le pagaría a los bancos para colocarles Letras de Liquidez (Leliq).

