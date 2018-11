"Esperé 10 años para que se entregue y ahora espero que se haga Justicia"

Tras vivir en la clandestinidad en los últimos años, finalmente María Florencia Bridoux Tello se presentó ante la Justicia de Orán, pero el juez que pidió su captura dispuso el arresto domiciliario, lo que escandalizó a los padres de las dos jóvenes de 16 y 21 años que perdieron la vida en una tragedia vial protagonizada por Bridoux Tello en 2008.

Orlando Barba , padre de las chicas, dijo a El Tribuno que se sorprendió que la prófuga se haya entregado, pero más raro aún que en todo este tiempo sus padres no supieran dónde se hallaba y que la Justicia nunca la encontrara.

El padre que perdió a sus dos hijas mujeres dijo que no desea ver a la acusada, sino ver que la Justicia actúe como se debe.

"No puede ser que le sigan otorgando beneficios, que venga un abogado de Salta y les diga a los jueces de Orán cómo deben fallar. Yo aún creo en la Justicia y espero que la misma nos dé respuestas", deslizó.

Al ser preguntado sobre una propuesta de juicio abreviado y un supuesto arreglo "extrajudicial", Orlando Baba fue taxativo: "No quiero plata ni juicio abreviado, quiero que comparezca a un juicio oral y público y en el debate se digan las cosas como fueron".

Y agregó: "De qué me sirve ahora que muchos de los testigos que aportaron sus dichos entonces estén ahora arrepentidos. Sí, ahora me paran en la calle y me piden perdón, me dicen que los presionaron y otras tantas cosas. Bueno, eso me gustaría escuchar en un debate o juicio público y que finalmente la Justicia me dé o no la razón a mi reclamo, que es el reclamó de cualquier padre al que le arrancaron a sus hijas de la manera que ella lo hizo", dijo quebrándose en llanto el hombre.

Barba, amparándose en su fe, a cada instante repite: "Que Dios la perdone", y luego informó que la familia de la imputada por el doble homicidio jamás se comunicó con él.

Barba dijo en ese contexto: "No quiero ni verla".

María Florencia Bridoux Tello fue declarada en rebeldía en 2016 por una causa que data de 2008, cuando protagonizó una tragedia vial en la que dos hermanas perdieron la vida. La mujer tenía 19 años el 6 de julio de ese año, cuando al volante de un auto Volkswagen Surán, en aparente estado de ebriedad y a una velocidad estimada en 120 kilómetros por hora, embistió el automóvil que manejaba Orlando Barba, quien viajaba acompañado de su esposa y sus dos hijas mujeres (solo le quedó un hijo varón, que ese día no viajaba con ellos).

Bridoux chocó desde atrás a un Renault Mégane que había detenido su marcha por un control de Gendarmería Nacional, los dos autos estallaron en llamas. En el Mégane conducido por Orlando Barba (56) iban su esposa, Alicia Gómez (53), y sus hijas, Vanesa (14) y Gisela (21). El matrimonio logró salvar su vida, pero sus hijas murieron calcinadas.

Bridoux Tello, en tanto, resultó ilesa, pero no se quedó en el lugar a prestar ayuda. Se escapó de la escena junto al menor que la acompañaba, y horas más tarde fue detenida en su domicilio. La mujer recuperó su libertad un mes más tarde por decisión de la entonces jueza de Instrucción Formal de 2ª Nominación de Orán, Norma Vera. En ese estado la causa se mantuvo hasta 2016, cuando el nuevo magistrado, Raúl Fernando López, ordenó la detención Bridoux Tello. Tomó esa determinación al advertir que desde el 3 de octubre de 2014 la imputada no comparecía ante la Justicia. Debía presentarse en forma periódica, de acuerdo con lo que dispuso la jueza original que la había beneficiado con la libertad. Los hechos se confirmaron pero el juez y el fiscal reaccionaron tarde porque la joven ya había desaparecido de Orán.

Al momento de pasar a la clandestinidad Bridoux Tello estaba imputada por homicidio culposo. Sin embargo, el querellante de la familia Barba, Roberto Ortega, había solicitado al juez instructor el cambio de carátula, lo que no se consiguió hasta ahora, sin embargo la imputada sí consiguió permanecer en libertad.