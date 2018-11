Niegan intención de subir el boleto de ómnibus por ley

Después de que todos los bloques políticos coincidieran en rechazar el artículo 50 de la ley de Presupuesto que pretendía establecer un cuadro tarifario para el sistema metropolitano de transporte, desde el Gobierno provincial rechazaron esas versiones.

Federico Hanne, titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), aclaró a El Tribuno que nunca fue el objetivo sacar un aumento y mucho menos hacerlo por ley, sino que lo que se buscó fue dar previsibilidad tanto al usuario como al legislador para que sepan que durante la gestión de transporte cuánta plata va a disponer el Estado.

¿En la presentación original por qué pusieron el valor del boleto? Fue una crítica que realizaron los legisladores salteños, a lo que el presidente de la AMT respondió que se debe a que es el elemento que te permite determinar cuánto es lo que se invertirá en subsidio. "Los diputados nos dijeron que lo saquemos (al artículo 50) porque si no se entiende que se quiere aprobar el valor del boleto por la ley de Presupuesto y lo hicimos sin ningún problema. Es la primera vez que estamos poniendo en el Presupuesto el componente subsidio que antes no existía porque era nacional. Lo que vos tenías era un financiamiento a Saeta que no es lo mismo que subsidiar al transporte", aclaró Hanne.

El funcionario aclaró que nunca se quiso evitar enviar el documento de consulta que es el mecanismo que utiliza la AMT para acordar la suba tarifaria. "Vamos a ir a la consulta pública donde vamos a plantear cuál es el valor del boleto y el sistema de aumento como lo hicimos el año pasado", agregó Hanne.

El titular de la AMT expresó que en el Presupuesto pusieron de cuánto va a ser la partida para transporte, cuál es el valor del boleto en enero y cómo iba a ser el sistema del aumento de un peso por mes para llegar a diciembre.

Menos kilómetros

El artículo 50 también plantea un plan de reducción de los kilómetros anuales equivalentes al 10%. Hanne comentó que hay una cantidad de kilómetros que no guardaban relación con las necesidades reales del sistema.

"Lo que nosotros hicimos es decir, ¿quién va a pagar el ajuste? Primero el Estado, achicamos Saeta y achicamos los gastos desde el Estado. Segundo, las empresas. Les bajamos la cantidad de kilómetros improductivos. Y tercero, el usuario, con el aumento del boleto. Primero bajo los costos, saco la diferencia entre los gastos y ese es el valor del boleto", explicó Hanne.

La palabra de diputados

Los diputados consultados por El Tribuno mantuvieron su posición y comentaron que el Ejecutivo quiso establecer un cuadro tarifario para el sistema de transporte, fijando una tarifa mínima de 15 pesos a partir del próximo mes.

Julio Moreno (Salta Somos Todos) comentó que este tipo de decisiones no se las puede hacer a través del Poder Legislativo porque son facultades netamente del Ejecutivo. "Ellos tendrían que ser los que van a plantear cuál es el aumento y la incidencia. Es una locura que nosotros tengamos que decir por ley cuánto puede costar el colectivo. El costo lo tienen que manejar ellos y ellos tienen que ver los requisitos", afirmó el legislador.

Claudio del Plá (Partido Obrero) hizo referencia a un inciso del artículo y que reduce un 10% los kilómetros y planeó que se puede generar un problema con los choferes. "Me negaron que va a haber despidos pero si bajás el 10% de kilómetros recorridos va a haber menos unidades y menos choferes", afirmó Del Plá.

Héctor Chibán (radical) manifestó que no le resultó extraño que haya sucedido, ya que considera que para que el Gobierno haya intentado aumentar una cuestión tan sensible para la ciudadanía como es el transporte, es porque la economía no está como afirman. "No me cabe la menor duda de que han querido poner en manos de los legisladores la responsabilidad de un aumento, menos mal que está la Legislatura y con cordura los bloques de la oposición hemos sabido frenar esto", finalizó.

Algunos puntos del artículo 50

- Fijar el congelamiento de kilómetros recorridos en el ámbito de la Región Metropolitana de Salta.

- Las áreas técnicas de la AMT y Saeta deberán trazar un plan de reducción de los kilómetros anuales equivalentes al 10%, en relación con los kilómetros vigentes al 31 de octubre de este año.

- Establecer como método de consulta pública para la readecuación de tarifa para el servicio propio el de documento de consulta.

- Establecer la prohibición para autorizar aumentos en la tarifa de servicio por encima de la media nacional.

- Mantener en su integridad el sistema de boleto gratuito.

- Fijar una asignación equitativa de los recursos, a fin de propender a una equiparación de los valores de los boletos a nivel provincial, promoviendo una redistribución de subsidios dando prioridad a zonas desfavorables y a la supresión de recorridos superpuestos.

- Establecer un cuadro tarifario en la regional metropolitana, con una tarifa mínima de 15 pesos a partir de diciembre de 2018, encomendándole al organismo de contralor la realización de un cuadro tarifario que guarde proporcionalidad con dicho monto, en el resto de los tramos y categorías.