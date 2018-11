Posadas dijo que no impulsa a Uber pero que el transporte debe mejorar

En medio de la polémica por la versión de que Uber podría desembarcar en Salta, el diputado provincial Matías Posadas -sindicado por los taxistas como el principal promotor del sistema en Salta- rompió el silencio y manifestó que no impulsa tal iniciativa. Sin embargo, destacó que los usuarios necesitan un mejor servicio.

"Me sorprendió porque escuché declaraciones de algunos dirigentes sindicales de distintas asociaciones que representan a taxistas acusándonos de haber mantenido reuniones con directivos de Uber y de, supuestamente, impulsar su llegada a Salta. La verdad que eso no es así", dijo contundente.

Uber es una aplicación que conecta a quien necesita hacer un viaje con alguien que puede llevarlo en su auto a cambio de una retribución económica. Los taxistas rechazan que se utilice en Salta y sostienen que es ilegal.

"Nos interiorizamos de los proyectos que existen en distintos sentidos para regularizar no Uber sino el uso de plataformas digitales en el transporte publico impropio", dijo Posadas sobre las reuniones que mantuvo con legisladores de Buenos Aires y por las cuales lo vienen cuestionando los taxistas.

El diputado aseguró sentirse sorprendido por "el nivel de desinformación y agresividad" de las agrupaciones de taxistas, que anunciaron que lo escracharían en los próximos días.

Posadas recalcó que los dirigentes sindicales cuentan con muchas herramientas "para abordar si se quiere un debate de una manera mucho mas civilizada y racional".

Expresó que el sistema de transporte impropio, como se denomina a los taxis y remises, necesita "evidentemente una mejora, pensando básicamente en los usuarios, que son muchas veces los principales críticos".

También señaló que quienes "sufren el mal sistema son los choferes, que tienen una situación laboral muy precarizada".

Aprovechar la tecnología

La semana pasada la Fundación Directorio Legislativo y Salta Transparente convocaron a una jornada sobre "movilidad sustentable" e invitaron a exponer al gerente de Asuntos Públicos de Uber, Matías Weisz. La actividad generó manifestaciones de taxistas y la presentación de Weisz debió suspenderse.

El abogado Gonzalo Guzmán, director de Salta Transparente, opinó que el sistema de transporte salteño de remises y taxis necesita una revisión para garantizar un servicio más eficiente.

Consideró que el sistema "se ha pensado y funcionó para otros tiempos, pero no se ha aggiornado a las nuevas demandas del usuario".

"El desarrollo de la tecnología no se está aplicando a este servicio y es necesario pensar cómo se puede mejorar el servicio de remises y taxis, como sucede en Mendoza", puntualizó Guzmán, en referencia a la única provincia donde Uber ya es legal.

Destacó que los ciudadanos usan cada vez menos el teléfono fijo y más los celulares, y el servicio de remises se basa en llamadas telefónicas a una base. "¿Por qué no poder hacerlo a través de una aplicación? Hoy los jóvenes menores de 30 no consultan páginas amarillas para buscar remiseras cercanas. No pueden desaprovecharse los servicios tecnológicos", planteó.

El abogado dijo que es fundamental que haya diálogo entre remiseros, propietarios de taxis, choferes, la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte), Saeta y el sector privado, para pensar en un mejor sistema de transporte para los ciudadanos.

El concejal Ernesto Alvarado presentó recientemente un proyecto de declaración en el Concejo Deliberante, en el que solicita al Gobierno de la Provincia y al Departamento Ejecutivo Municipal que realicen todas las gestiones necesarias para evitar la llegada de Uber a Salta.

"Estamos a favor de la tecnología, pero en este caso vendría para dejar a muchos trabajadores sin su fuente laboral", manifestó Alvarado a El Tribuno.

Afirmó que en Salta, según la ley, "el único servicio de transporte público es el de taxis y remises. No hay ningún otro sistema permitido por normativas municipales ni provinciales. Uber no está regulado ni registrado impositivamente en ningún organismo de control. Hoy en día sería un transporte ilegal".

Raúl Saldaño, titular de la Federación de Conductores de Taxis, expresó que los taxistas atraviesan una situación crítica desde hace tiempo, debido a la cantidad de remises ilegales que hay, a lo que se suma una disminución de un 30% en sus recaudaciones diarias por la crisis económica del país.

"El Estado no puso nada de sí para regularizar un poco la situación de la gran cantidad de ilegales. Si el año que viene llega a desembarcar Uber nos afectaría tremendamente", sostuvo.

El lunes los titulares de la mayoría de sindicatos y agrupaciones taxistas de Salta conformaron un frente contra Uber. Todos los dirigentes taxistas que participaron de su conformación habían coincidido en apuntar a Posadas como el principal promotor del sistema en Salta.

El diputado del Frente Plural sostuvo ayer que todos los sectores involucrados tendrían que reunirse para analizar cómo mejorar el servicio y las condiciones para los choferes de taxis. Agregó que, en una segunda etapa, se debería debatir si sería bueno incorporar tecnología para el uso del transporte.

"No hemos tenido ningún tipo de reunión con ninguna empresa ni absolutamente nada de eso. Si la hubiéramos tenido lo hubiéramos dicho", cerró.