Angelici se reunió con el cuerpo técnico y los jugadores

El presidente de Boca Daniel Angelici se reunió este jueves con el plantel del club de La Ribera y con el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Guillermo Barros Schelotto y se retiró sin hacer declaraciones.

Angelici estuvo en el predio Pedro Pompilio junto con los futbolistas y el técnico antes del entrenamiento que realizaron de cara al partido del próximo domingo frente a Independiente en Avellaneda.

El encuentro entre el mandatario de Boca, los jugadores y el cuerpo técnico duró poco más de una hora, tras lo cual un serio Angelici se retiró del lugar sin hablar con la prensa.

Según trascendió, durante la charla se habría hablado del Superclásico ante River por la final de la Copa Libertadores y que, en caso de que el fallo de la Conmebol sea negativo, Boca tomaría la postura de jugar el partido.

En tanto, se supo que el pasado domingo tanto el plantel como el cuerpo técnico de Boca no querían jugar el encuentro porque consideraban que no estaban en igualdad de condiciones ya que había jugadores que no estaban al cien por cien tras la agresión al micro en las inmediaciones del estadio Monumental.