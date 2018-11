Fin de la novela: la superfinal de Madrid, la sanción a River y el rechazo a Boca

La segunda Superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca malograda por incidentes el pasado fin de semana, se jugará finalmente el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu, de Real Madrid, según lo resolvió la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, con hinchadas de ambos equipos.

La decisión contó con distintos estamentos en su estructura ya que comenzó con la desestimación del reclamo de puntos realizado por Boca Juniors y continuó con la aplicación de una multa económica a River que asciende a los 400.000 dólares más la prohibición de jugar con público los dos partidos iniciales como local de la competencia internacional en la que le toque participar en 2019.

Estas definiciones nunca invalidaron la posibilidad de que el partido se juegue finalmente en River, como correspondía originalmente, pero el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que el encuentro se jugará el segundo domingo de diciembre a las 20.30 de Argentina.

“No creo que se pierda la esencia de la Copa Libertadores porque se juegue en otro país. Y la elección de España se dio porque la colectividad argentina más grande de Europa está en ese país y el aeropuerto de Barajas, en Madrid, es el de mayor conectividad con Buenos Aires”, aclaró Domínguez.

“En esto hay que agradecer al primer mandatario español, Pedro Sánchez; al presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y al titular de FIFA, Gianni Infantino, porque contribuyeron absolutamente para poder organizar este partido en un escenario tan magnífico con lo es el Santiago Bernabéu”, remarcó el dirigente paraguayo desde la sede de la Conmebol en Luque.

Tras aclarar que la Superfinal se jugará con público de ambos equipos, Domínguez apuntó al fútbol argentino y particularmente a sus hinchas, a los que catalogó de “enfermos” por estar desbordados por la pasión, “al punto que en sus estadios no hay presencia de público visitante. Y yo me pregunto: en cuántos países del mundo pasa lo mismo?”.

Tanto un club como otro se apuraron ayer mismo en reservar hoteles en Madrid y sitios de entrenamiento, sobre todo teniendo en cuenta que el ganador tendrá que viajar inmediatamente a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, para disputar el Mundial de Clubes, donde debutará el 18 en ronda semifinal.

Por lo pronto River practicará en una cancha auxiliar de Real Madrid y Boca Juniors en el predio de la Real Federación Española y la delegación, que tiene previsto volar hacia Madrid el martes por la noche.

Lo concreto, entonces, es que Madrid será sede de la final de la Copa Libertadores en diciembre y en junio del año próximo de la Champions League, aunque en ese caso no con sede en el Santiago Bernabéu sino en el Wanda Metropolitano, de Atlético Madrid.

El Bernabéu es un estadio con capacidad para 81.044 espectadores. La “Casa Blanca”, situada en pleno Paseo de la Castellana, en el distrito Chamartín, de Madrid, se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y está catalogado por la UEFA con la máxima distinción: estadio de élite.