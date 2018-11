¡Argentina es mundialista!

La Selección argentina de básquet logró anoche el objetivo deseado en estas eliminatorias: venció a Estados Unidos 80 a 63, en el estadio Superdomo de La Rioja y clasificó al Mundial de China.

No fue el mejor inicio para Argentina, que en poco más de 5 minutos se encontró 12-0 abajo tras fallar los 10 primeros lanzamientos y no encontrar volumen ni efectividad. Pero poco a poco empezó a levantar y fueron claves los ingresos de Lucas Faggiano y Lucio Redivo. El primero con su intensidad defensiva en la primera línea. El segundo con su habitual mano (dos triples). Brussino entró en la dinámica y la Selección cerró el primer cuarto con parcial de 13-4 para quedar cer ca (16-13).

El partido no tuvo vuelo y, pese a no fluir los de Hernández se acomodaron bien, con mejor cuidado del rebote y gran solidez defensiva, que evidenció las limitaciones de un rival con pocas luces ofensivas y que abusó del triple (6-23) y del uno contra uno. Argentina fue encontrándose más con el aro, con más protagonismo de Scola (8 tantos en el PT) y la consistencia de Redivo como el más claro (12) para terminar arriba al llegar al descanso: 35-32.

El regreso del vestuario fue todo de Argentina. La defensa marcó el ritmo, y en el otro costado por fin de abrió el aro. Primero con un triple de “Lapro” y dos más de Aguerre. Más tarde, con un tramo fantástico de Brussino, que se despertó con un gran tapón y después castigó con una seguidilla letal de volcada y dos bombazos que significaron el 58-40.

La ventaja ya estaba clara y la contundencia nacional terminó de hacer el resto. El seleccionado no bajó su intensidad y cerró el trámite sin problemas, con la solidez de Marcos Delía y, sobre todo, con el show de Nico Laprovittola, quien completó una tarea genial con 17 unidades y 8 asistencias.