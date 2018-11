FMI: “La economía debería ir recuperándose en el segundo trimestre de 2019”

.Christine Lagarde llegará hoy a la Argentina para participar de la Cumbre del G20 y el sábado se reunirá con Mauricio Macri para conversar sobre el avance del acuerdo stand by por 57.000 millones de dólares que implica una fuerte reducción del déficit fiscal y la política monetaria. Antes de pisar suelo argentino, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que la economía argentina “debería recuperarse en el segundo trimestre del 2019” y adelantó que el programa “está funcionando”.

La visita de Lagarde al país se produce luego de que el organismo internacional terminó la segunda revisión de las metas establecidas en octubre lo que habilitaría la llegada en diciembre de otros US$ 7 600 millones. “Estamos muy orgullosos y nos sentimos privilegiados de apoyar a la Argentina. El programa está funcionando y ha estabilizado la economía”, manifestó.

Consultada sobre el difícil contexto económico de la Argentina, con una recesión que podría prolongarse hasta los primeros meses de 2019, Lagarde se mostró optimista de cara al futuro y expresó: “Estamos empezando a ver algunos resultados en los números y tenemos todas las razones para creer que la situación cambiará en términos de crecimiento en el segundo trimestre de 2019”.

Y continuó: “Sabemos que es una fase difícil la que estamos atravesando, y que la sociedad argentina es la que la está atravesando, pero está funcionando. El programa ha tenido un buen comienzo desde el punto de vista de la estabilización y se trata de mantener el rumbo, día tras día, hasta que (la economía) se recupere, lo que consideramos que debería ser en el segundo trimestre de 2019, cuando deberíamos ver una caída significativa de la inflación, donde deberíamos ver que el crecimiento comienza a dar un giro y dejar de contraerse”.

En diálogo con Clarín, la directora del organismo internacional respondió si se imaginaba trabajando con Cristina Kirchner en caso de que la exjefa de Estado obtenga una victoria en las elecciones presidenciales de 2019, aunque lo hizo sin hacer alusión a la exmandataria. “Nuestro enfoque es la economía y la gente, no una representación política particular. Nosotros no operamos, después el pueblo argentino es el que tendrá que decidir su camino ”, afirmó.

“Nos sentimos muy orgullosos y privilegiados de apoyar a la Argentina en ese viaje. Es un viaje difícil, lo sabemos y lo vemos, pero fue decidido por el capitán, no por nosotros”, en referencia a Macri.

En cuanto al programa que viene desarrollando el Gobierno argentino con el FMI, aún resta que el Directorio del organismo apruebe la segunda revisión que de acuerdo a los dichos de Lagarde fueron positivas. El compromiso es concluir el 2018 con un déficit primario del 2,7 puntos del PBI, aunque en el Gobierno confían que superarán esa meta. Para ello se realizó un fuerte ajuste en el gasto público.