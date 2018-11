AUDIOS Ninguna de “alerta roja”: Los audios virales sobre atentados en el G20 son fake news

Una serie de audios que advierten por atentados en lugares de mucha concentración de gente durante la cumbre del G20 se viralizaron a través de WhatsApp y desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que son falsos.

Todavía no se identificó el origen de las fake news, pero desde Seguridad rechazaron la veracidad de las alertas son verdaderas. En uno de los audios una mujer que se identifica como enfermera del hospital Udaondo le habla a lo que parece ser un grupo de madres para pedirles que “del 30 al 6 de diciembre por favor no lleven a sus chicos a los shoppings a, los cines, no salgan de sus casas”.

En ese sentido, la autora del material afirma: “Estamos en alerta roja. En mi hospital se están abriendo camas porque se supone que van a haber 1500 muertos”. Además afirma: “Yo lamentablemente tengo que trabajar en esos días, creo que hasta me voy a quedar a dormir en el hospital”.

En otro audio una mujer que dice tener cercanía con alguien que “trabaja con peses gordos del gobiernos” pide que “eviten las zonas de mucho tumulto de gente, que no viajen en subte, eviten los boliches, cines, los shoppings. Va a haber atentados formados por los mismos grupos que hicieron los atentados a la AMIA. El Gobierno por no subsumir en pánico a la población no lo está difundiendo”.

En otro de los audios el mensaje es aún más aterrador. "No lleven a sus chicos a los shoppings, al cine, no salgan de sus casas. Estamos en estado de alerta rojo a partir del 30 (de noviembre), se están abriendo en mi hospital camas porque se supone que va a haber 1500 muertos. Quédense en sus casas", sostiene la mujer.