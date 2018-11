Libertadores: Bullrich no descarta la presencia del público visitante en la final entre Boca y River

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó hoy que están las "condiciones para hacerse cargo del operativo" para que haya público visitante en la definición de la Copa Libertadores entre Boca y River y que haya "un partido como tendría una final de Europa", aunque reiteró que es decisión de los clubes que eso suceda.

"Les digo a los presidente de los clubes que el Estado está en condiciones de garantizar la seguridad", remarcó la funcionaria. Ayer surgió la idea de que haya público de ambos equipos por pedido de Mauricio Macri, quien luego, por la tarde, les dejó la decisión final a los clubes.

Negativa de los clubes

La ministra de Seguridad se refirió a la negativa inicial de los clubes de y señaló que le "gustaría preguntarles" a D°Onofrio y Angelici "por qué no quieren jugar con público visitante la final de la Copa Libertadores". Ayer el pedido del presidente sorprendió tanto a River como a Boca. Macri, sin consultarlo con nadie, llamó a Bullrich y le pidió que lo organice.

"Me gustaría preguntarles por qué, porque es un partido que va a ser visto en el mundo entero, es una posibilidad de mostrar a la Argentina en todos lados y que somos capaces de cambiar la cultura del barrabrava", señaló la funcionaria.

Pese a que la postura de Boca y River es de no permitir al público visitante, Bullrich confía en que puedan rever esa decisión: "No me apresuraría. Quizás reflexionan y trabajan este fin de semana de otra manera".