EEUU: furor por una profesora que utiliza memes para calificar a sus alumnos

Los memes más famosos son utilizados por esta docende de un colegio de Illinois. Dijo que tuvo respuestas muy positivas por parte de sus alumnos.

Se trata de Ainee Fatima, una profesora de un colegio estadounidense de Illinois que encontró una manera original y divertida de calificar los exámenes de sus alumnos. Se le ocurrió implementar memes populares para transmitir cómo les fue en sus trabajos.

La mujer de 27 años aclaró que tuvo respuestas muy positivas de los estudiantes y los motivó a querer hacer más y mejores trabajos. Los adolescentes le comunicaron que fue una idea perfecta

"Buen trabajo, hoy tenes una estrella dorada", calificó.

"¿Por qué no usar este tipo de comunicación en clases? Necesitaba una forma de expresar mis emociones a los estudiantes mientras los calificaba", explicó.



De esta manera, generó un archivo y compartió la idea con otros docentes para que comiencen a implementar esta idea.

Primero imprime las imágenes, los corta y los convierte en stickers que pega en los exámenes y trabajo de sus alumnos.

Luego contó: "Los estudiantes a los que normalmente no les importaría, preguntaron si podían corregir sus exámenes para obtener una mejor calificación, se reían mucho y siempre me mostraban memes".

“Puede parecer una tontería, pero el simple hecho de tener a esos pocos chicos esforzándose un poco más, me alegra el día", concluyó. Sus publicaciones tuvieron gran repercusión en las redes sociales con miles de retuits.