Con mucha bronca, Sol Pérez abandonó la pista del Bailando

No soportó las duras críticias recibidas por parte del jurado y del BAR.

Sol Pérez abandonó la pista tras mantener un polémico ida y vuelta con los jurados y los integrantes del BAR. Luego de realizar su performance del ritmo libre, Marcelo Tinelli le recordó a la participante unas declaraciones en las que aseguraba que no entendía los roles de Lourdes Sánchez, Mariela "La Chipi" Anchipi y Jorgito Moliniers. Fue entonces que la mujer del Chato Prada se indignó: "Comprendo que no entiendas el BAR porque no entendés de técnica, de pasos, de tiempo. Últimamente estás bastante sorda bailando".

Lourdes Sánchez: Comprendo que no entienda al BAR porque no entiende de técnica, de pasos, de tiempo.

—Mariela Anchipi: Todo el duelo lo hizo fuera de música, tiene que agradecer el jurado que la salvó.

—Sol Pérez: Perdón, pero habría que ver el cuarteto de Lourdes cómo estuvo, porque yo no vi nunca al BAR hablando de cómo estuvo, parece que somos ciegos.

—Lourdes Sánchez: Sentate acá, y opiná de baile.