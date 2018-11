Joselito sueña con jugar en el Barcelona

Todos conocemos la historia de Messi, quien de muy chico probó suerte en River pero por su cuestión de estatura no pudo ser fichado por el millonario. La historia hizo que su padre lo lleve al Barcelona para que lo vieran y de ahí no se fue nunca más. El cuadro catalán se hizo cargo del tratamiento que debía afrontar y La Pulga pagó con creces su estadía en el azulgrana hasta hoy en día.

Los sueños en los chicos siguen y ahora le toca soñar a José Luis Morales o “Joselito”, como se lo conoce, quien con apenas siete años viene de una experiencia única e imborrable.

Su padre, Luis, contó cómo fue su llegada a España. “Somos de Bermejo (Bolivia) pero Joselito nació en Argentina, más precisamente en Orán. Tiene nacionalidad argentina y hace poco estuvimos en una prueba que realizó River”, comentó el padre de Joselito, quien además agregó: “Vinimos a una prueba en Orán donde le dijeron que lo querían ver en Tartagal, lo vieron de vuelta y les gustó el nivel. Ahora River lo quiere para que dispute los torneos infantiles por el interior del país. En diciembre quiere que vaya a entrenar con ellos en Buenos Aires”.

La llegada a España se dio por decisión del mismo Luis Morales, quien confía en la capacidad de su hijo. “En España llegamos por decisión de la familia, está en la Escola (en catalán) donde no entra cualquiera, todos los años se renuevan las ilusiones”, expresó.

La historia del niño José Luis Morales es muy particular, de padres bolivianos pero de nacionalidad argentina, sueña al igual que cientos de chicos que se prueban en España. “Él (Joselito) tiene pasaporte argentino, nació en Orán y está en la Escola junto a 350 niños entre 6 y 12 años en distintas categorías y distintas nacionalidades. Ahora nos aseguraron que le van a dar un plazo más hasta el próximo año que vamos a volver y después se verá si ingresará a la Masia”, se ilusionó.

Este último tiempo, “Joselito” Morales jugó en el Club Cancheritos de la ciudad de Tarija y también entrena en la escuela de alto rendimiento municipal Los Changuitos.

Por último, su padre Luis comentó quien es el ídolo de su hijo: “Joselito tiene de ídolo a Lionel Messi y estar cerca de él es algo increíble. Ojalá algún día lo pueda conocer. Mi hijo tiene buenas características, le pega con las dos piernas”.

Una carrera prometedora

José Luis Moraltes, “Joselito”, armó una carrera ascendente, destacándose en diferentes torneos infantiles que jugó en Argentina y en el vecino país de Bolivia.

La ficha.- 1.- mejor jugador Copa Tarija La Linda categoría 2011 en 2016

2.- Mejor jugador Copa Tarija La Linda en 2017 y Copa de Invierno 2018.

3.- Elegido entre los 20 mejores jugadores de bolivia por el proyecto Bolivia 2022 el 2016 y 2017.

4.- Participó en la clínica del Real Madrid en Salta, Argentina

5.- Participó en varios campeonatos en Argentina y Santa Cruz con el Club Cancheritos.

6.- Seleccionado por River Plate de Argentina en septiembre del 2018 en las pruebas que se hicieron en el norte argentino.

7.- Aceptado mediante una prueba para ingresar a la escuela del Fútbol Club Barcelona para la temporada 2019-2020.