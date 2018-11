Juventud Antoniana y las falsas promesas

De que la plata de la recaudación solo alcanzó para cubrir los gastos en el partido que Juventud empató con San Martín de Formosa 0 a 0, en el estadio Padre Martearena, es el argumento del por qué los jugadores no recibieron el dinero que falta cubrir del mes de agosto. Y otra vez la promesas incumplidas de parte de la dirigencia antoniana con este plantel que mentalmente comenzó a sentir el desgaste que provoca este tipo de situaciones. Y es por ello también que los futbolistas ayer siguieron con la medida de fuerza de no utilizar la indumentaria del club en los entrenamientos.

La Policía confirmó que un número cercano a las 2.000 personas asistieron a esta nueva presentación del santo con los formoseños, y la floja campaña del equipo que deambula por los últimos puestos en la zona 4 del torneo Federal A de algún modo retacea la presencia del público y es poco probable que haya una mayor concurrencia de local.

Otro inconveniente en Juventud se presentó por el lado del actual DT Salvador Mónaco, quien no puede ingresar al campo de juego porque los dirigentes aún no llegaron a un acuerdo con la rescisión del contrato con el anterior técnico Gustavo Módica. Solo por dos partidos Mónaco pudo ejercer su cargo, directamente desde el banco de suplentes y en forma provisoria, por lo que en el compromiso con San Martín de Formosa dio instrucciones a sus colaboradores desde afuera de la cancha.

Un dato para tener en cuenta sobre esta situación de Mónaco es que se viene el clásico con Gimnasia y Tiro y en el Gigante del Norte tendrá que ocupar un lugar en la platea baja para seguir las alternativas del encuentro.