Guillermo Barros Schelotto prometió que su equipo entregará el máximo esfuerzo posible y "dará la vida" -en sentido figurado- con la intención de quedarse con la final de la Copa Libertadores, que protagonizará con su clásico rival, River Plate.

"Vamos a dar la vida para ganar la final de la (Copa) Libertadores" anunció el técnico xeneize, en conferencia de prensa, tras la victoria 4-1 sobre Tigre, en la Bombonera.

"La verdad es que estamos jugando bien para afrontar la final de la Copa Libertadores como los muchachos que jugaron esta noche, también, lo hicieron muy bien", agregó el entrenador. "Hoy jugaron como siempre les pido a todos jugadores, que los once que están en cancha deben atacar y los once deben defender", explicó el DT.

"Espero que sigamos así de bien para la final de la Libertadores para lo que vamos a dar la vida para ganarla", reafirmó Guillermo.

Luego, señaló que el objetivo inicial de Boca "era llegar a la final de la Libertadores y ahora haremos todo lo posible para ganarla".

El DT reconoció que el equipo "fue de menor a mayor a medida; se fueron encontrando el mejor rendimiento y los buenos resultados".

Barros Schelotto estimó que "será importante que se gane el primer partido porque se juega en cancha de Boca y que se juegue la revancha en River no quiere decir que favorezca a ellos. En el fútbol actual ya no es tan determinante quién es el local en el desquite", apuntó.

Por último, el entrenador indicó que el arquero Esteban Andrada "tiene el permiso médico para empezar a entrenar con pelota", al recuperarse de la fractura de mandíbula, aunque descartó que juegue el sábado próximo la primer final con River "porque no tiene el permiso médico para jugar".