Más despidos en Alpargatas: la planta de Chaco al borde del cierre

La crisis en la textil brasileña Alpargatas no termina. En los últimos dos años, cerró cuatro fábricas, despidió a un tercio de su plantilla y con Procedimiento Preventivo de Crisis, hace horas, volvió a echar a 30 empleados de su planta de Saénz Peña, Chaco. Los trabajadores denuncian que la planta está paralizada y que cerrará en breve, desde Alpargatas aseguran que está funcionando y que de los 75 trabajadores que había, quedan 34.

Los recortes de personal son constantes y desde que los brasileños le vendieron el 22,5% de su operación local al empresario Carlos Wizard Martins del grupo Sforza, se acleró el ajuste. En Catamarca, Alpargatas cerró su planta de calzados y queda en pie la textil con 112 empleados; en la textil de Corrientes, resisten 399 trabajadores y en la planta de calzados de Tucumán hay 742 obreros. En la fábrica textil de Florencio Varela, quedan 163 empleados.

Desvinculaciones

La fábrica textil de Chaco llegó a tener 74 empleados a principio de año, en junio desvincularon 17 y en octubre echaron 23, según la empresa, pero los trabajadores contabilizan 30 despidos. En la planta chaqueña se hace la limpieza del algodón que se compra y combinación de hilados para abastecer a las plantas de Corrientes y Catamarca.

“La planta del Chaco está activa”, respondió el vocero de Alpargatas, ante una consulta de BAE Negocios y sobre el cierre y la posible venta del predio, que denuncian los trabajadores, sostuvo: “No comentamos rumores”. Sin dar precisiones sobre el futuro de la planta chaqueña.

Lo cierto es los 30 trabajadores despedidos tenían entre 15 y 35 años de servicio en la empresa. “Muchos trabajadores están desvastados, había gente mayor llorando porque se quedaron en la calle, en momentos muy difíciles donde no hay trabajo y no se consigue nada. Es una situación triste y desesperante a la vez. El panorama es desolador. De los 36 trabajadores permanentes, despidió a 30. Ahora se paraliza la planta y en muy corto tiempo, será el cierre definitivo”, planteó Dante Quintana, trabajador de la planta y protesorero del Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (Stadyca).

Un panorama de la producción, según Dante Quintana es el siguiente: “Este año se desmotaron 3.700 toneladas de algodón, mientras que el año anterior fueron 20.000 y años anteriores, más de 40.000 toneladas por año. Esto pasa por la impresionante caída en el consumo interno de ropas, hilados y telas. No es que no haya algodón, hubo mucho y va a haber en mayor cantidad para la campaña próxima; pero la empresa desmota uniamente lo que les hace falta para sus hilanderías y como las ventas han caído estrepitosamente, llegamos a este lamentable final”.

Trabajadores despedidos de Alpargatas

El resto de los casi 700 despedidos de Alpargatas de los últimos meses, no encuentra trabajo y no puede reubicarse. Ex Trabajadores de la fábrica Alpargatas de Aguilares llevan adelante un plan de lucha con el fin de exigir al gobierno tucumano que los reinserte en puestos labores del Estado. Realizan cortes en la ruta 38.

Desde Santa Rosa La Pampa y Catamarca, donde se cerraron dos plantas, la situación se repite. “Los compañeros, si bien cobraron la indemnización, están golpeando puertas, realizando curriculums o pensando en emprender. Todo está muy complicado. La plata de la indemnización se la van a terminar comiendo”, expresó Nerio Medina, secretario general de la Asociación Obrera Textil.

Fuente: BAE Negocios