Desde el municipio advirtieron que no podrían contratar placeros

En la noche del miércoles el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza para incorporar la figura del placero, "cuya misión principal será la guarda, mantenimiento y cuidado de plazoletas, plazas y parques y demás espacios verdes de la Municipalidad de Salta". Desde el municipio, consideraron que la normativa es poco viable: "Si hoy no se utiliza la figura, es porque no tenemos personal. Es difícil incorporar personal en este momento".

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Gastón Galíndez, dijo a El Tribuno que "la figura del placero es muy buena" pero que sumar placeros implicaría contratar trabajadores y aseguró que "la incorporación de personal es complicada". Manifestó que, cuando llegue la ordenanza, la analizarán para ver cómo cumplirla. Informó que en la ciudad hay 430 plazas, parques, paseos, platabandas y rotondas.

En la ciudad de Salta hay nueve placeros a cargo del cuidado de plazas y de parques. Sebastián Goytia, director general de Espacios Verdes, mencionó a El Tribuno que antes había más pero que muchos se jubilaron. Las plazas que tienen cuidadores son 9 de Julio, Gemes, Alvarado, Belgrano, Latinoamérica, Evita y Ceferino; además, el parque San Martín y el monumento a Gemes.

Para el resto de los espacios verdes, hay una cuadrilla de desmalezado de alrededor de 20 personas, que rotan por plazas, dependencias municipales y balnearios. "La idea es tratar de llegar a todas las plazas que más podamos. ¿Qué más queremos que tener más placeros?", manifestó Goytia.

El funcionario municipal contó que en las plazas céntricas Agrotécnica Fueguina limpia y corta el césped, mientras los placeros se encargan de los canteros y de la poda. Fuera del centro, intervienen cooperativas y la cartera que el dirige.

Galíndez explicó que el equipo de la comuna cuida las plazas, de acuerdo con la planificación y con la demanda. "Siempre corremos detrás de la demanda", aseguró. "El desafío sería algún día adelantarnos pero la verdad es que es complejo y trabajamos para mejorar todos los espacios".

El funcionario expresó que "no tiene mucho sentido" obligar al Estado a contratar placeros: "Creo que el ideal es que la comunidad, la sociedad cuide el espacio verde y, eventualmente, ante alguna necesidad, falla, rotura, daño o una mejora, la haga un placero. La obligación de cuidar el espacio público es de toda la ciudadanía". Comentó que unas 40 áreas verdes son cuidadas por privados, a través de convenios.

"Hay que dejar en claro que es responsabilidad del Estado limpiar y mantener y que es responsabilidad de todos mantener limpio y cuidar. Si no, ponemos en el Estado todas las obligaciones y ninguna en el ciudadano. Creo que es importante generar la conciencia de que el ciudadano debe ser el que cuide, que no rompa ni destruya", dijo Galíndez y advirtió que no se debe confundir el placero, que hace mantenimiento, con quien cuida de las roturas y del vandalismo.

"Control y orden"

El concejal que promovió este proyecto, Santiago Alurralde (Salta Somos Todos), opinó que es "ínfimo" el número de personas que hay abocadas al cuidado de las plazas de la ciudad. "Parte de lo que me motivó a hacer este proyecto es que haya personal capacitado para hacer no solo mantenimiento del cuidado de las plazas sino también que tengan herramientas y capacitación en control de la plaza y del espacio público", comentó a El Tribuno.

"Vemos que no hay nadie que las cuide, que las controle, que las mantenga", observó. "La idea de este proyecto es tener un poquito más de control, respeto a la autoridad y orden de las plazas. Empezar a cuidar y crear conciencia del sentido de pertenencia. No se puede hacer cualquier cosa en el espacio público porque es de todos: hay que respetarlo y cuidarlo".

Alurralde planteó que debe haber capacitaciones para placeros no solo en el cuidado de plazas sino también en el mantenimiento de especies y de luminarias. Señaló que el municipio deberá proveerlos de vestimenta, herramientas y teléfonos, por si necesitan contactarse con Prevención y Emergencias o con la Policía.

Un paseo para recordar a Güemes



A través de un concurso de proyectos se hará una obra en la plaza Belgrano.

Otra ordenanza que se aprobó ayer en el Concejo Deliberante fue la creación del Paseo General Martín Miguel de Güemes para destacar el monolito que hay en la plaza Belgrano, que recuerda el lugar donde fue herido el héroe nacional. El edil Martín del Frari (Frente Ciudadano Para la Victoria), autor del proyecto, contó a El Tribuno que esta propuesta se impulsó con el consenso del Instituto Güemesiano, del Instituto Belgraniano, de la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes, de escritores y de historiadores.

Este sitio formará parte de un recorrido turístico e histórico en el casco céntrico de la ciudad. La Municipalidad deberá llamar a un concurso de proyectos para hacer la obra y contemplarla en el presupuesto. “Ojalá que el 17 de junio de 2019 podamos inaugurar el paseo”, dijo Del Frari.

“Me parece muy importante poner en valor este lugar emblemático, por donde miles de salteños circulan todos los días sin saber lo que sucedió allí la noche del 7 de junio de 1821, cuando Güemes fue herido”, expresó el concejal.

“Para nosotros es un orgullo transmitir a las generaciones más jóvenes esto que tiene que ver con nuestra historia, con la salteñidad, con el pensamiento y con la ideología y por lo que luchó Güemes. Él no es solo de un sector de la sociedad conservadora sino que es parte de todos los salteños porque luchó siempre por la independencia desde el apoyo que recibió de los sectores populares”, agregó.

El 17 de junio de 1921 el gobernador de Salta Joaquín Castellanos mandó a construir una placa por el centenario de la muerte de Güemes, que fue colocada sobre la platabanda que había en la avenida Belgrano, en la esquina este de Balcarce. A mediados de los años 60 se sacó el boulevard y se trasladó la placa a la esquina de la plaza, a unos 50 metros del lugar original.