Puja entre la fiscalía y un juez por el caso de la mujer que causó una tragedia vial

Una fuerte puja se generó entre el Ministerio Público Fiscal y un camarista del Distrito Judicial Norte, Orán, por que este decidió beneficiar con la prisión domiciliaria a una conductora que estaba prófuga, acusada de haber provocado la muerte de dos hermanas en una tragedia vial ocurrida en 2008 en esa ciudad del norte salteño. Por esta situación, el organismo designó un cuerpo de fiscales para contrarrestar la decisión del magistrado.

La fiscal penal de Orán, María Soledad Filtrín, rechazó de plano el otorgamiento de ese beneficio a María Florencia Bridoux Tello. Luego de haberse mantenido prófuga y de haber dado muestras evidentes de querer eludir el accionar de la Justicia, el lunes pasado la mujer se presentó en los estrados judiciales. Filtrín pidió que quedara privada de su libertad, pero el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, Raúl Fernando López, resolvió a solicitud de su abogado defensor, que la misma quede detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

"Recién hoy (por ayer) me notificaron de la resolución del Tribunal de Juicio respecto del beneficio concedido a la acusada, con el cual no estoy de acuerdo", expresó la fiscal. Filtrín señaló que "este beneficio exige varios requisitos", entre ellos que "se garantice la continuidad del proceso, que no exista el riesgo de fuga y otros aspectos más que serán parte de mi planteo", apuntó la representante del Ministerio Público Fiscal.

La funcionaria indicó que "dada la trascendencia y complejidad del caso", insistió en que se conforme un tribunal colegiado para el desarrollo del juicio, "lo cual ya ha sido proveído satisfactoriamente", en consonancia con lo resuelto oportunamente por el Tribunal de Impugnación. Con este planteo Filtrín logró evitar que el juicio esté a cargo de un solo camarista, en este caso López, sino que el tribunal esté conformado por tres miembros para darle mayor transparencia al proceso.

Un largo proceso

María Florencia Bridoux Tello está imputada por el homicidio culposo de Vanesa y Gisela Barba, de 14 y 21 años, respectivamente, y por lesiones culposas en perjuicio de Orlando Barba y su esposa Alicia Gómez, padres de las víctimas, como consecuencia de un siniestro vial ocurrido el 6 de julio de 2008 sobre la ruta nacional 50, cerca de la ciudad de Orán. Ese día la familia Barba detuvo la marcha del auto Renault Mégane en el que viajaban por un operativo de control de Gendarmería. En esas circunstancias apareció en escena un Volkswagen Surán, conducido por Bridoux Tello, que atropelló de atrás al Mégane.

Como consecuencia del tremendo impacto ambos vehículos estallaron en llamas. Las hermanas Barba, que viajaban en el asiento trasero, no pudieron ser rescatadas a tiempo y murieron por las graves quemadura que sufrieron. En tanto que los padres de las jóvenes lograron salvar sus vidas. Bridoux Tello que iba acompañada de un menor resultó ilesa y apenas observó la terrible escena huyó del lugar. De la investigación surgió que la mujer, entonces de 19 años, aparentemente conducía en estado de ebriedad.

La protagonista de la tragedia estuvo detenida solo un mes y a partir de ese momento los padres de Vanesa y Gisela iniciaron su derrotero para que la acusada fuera llevada a juicio. No lo pudieron lograr porque la defensa de la imputada recurrió a todos los artilugios para postergar el proceso y en los hechos lo consiguió por el remanido retardo de Justicia. En ese estado, la causa se mantuvo hasta 2016 y cuando Bridoux advirtió que no podría eludir el juicio desapareció de Orán.

Cuando el juez López fue informado de la situación libró la orden de captura de la mujer, pero no la pudieron localizar. Los familiares dejaron entrever que estaría internada en un psiquiátrico en la provincia de Buenos Aires o que se habría radicado en Perú. Nada de esto se pudo confirmar.

Así transcurrieron las cosas hasta que finalmente el lunes pasado Bridoux Tello se presentó espontáneamente ante la fiscal Filtrín, quien pidió su inmediata detención. Sin embargo, cuando fue conducida por personal policial ante el juez López, este dispuso a solicitud de su abogado defensor, Darío Palmier, otorgarle el arresto domiciliario.

Al ser notificada ayer de esta decisión, la funcionaria adelantó que recurrirá la resolución del magistrado. Por otra parte, desde la Procuración General se informó la decisión de conformar un equipo de fiscales en torno de este caso. Por esta situación se designó a la fiscal penal 3 de Orán, Mónica Viazzi, para que se sume al trabajo que lleva adelante su colega Soledad Filtrin.

El dolor de los padres

Los más sorprendidos y dolidos por el arresto domicilio de Bridoux Tello (foto) fueron Orlando Barba y Alicia Gómez, los padres de las hermanas que murieron en la tragedia. “Hace diez años que perdimos a nuestras hijas y no entendemos la decisión que se tomó con esta mujer que luego de estar prófuga la siguen beneficiando”, se quejaron. Barba padre fue categórico en sus expresiones al señalar que “no quiero ni juicio abreviado”. Y agregó: “Lo que quiero es que esta persona (por Bridoux) comparezca a un juicio y que se sepa la verdad”.