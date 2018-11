Saeta y la AMT unifican criterios

Durante la jornada del miércoles se realizó una reunión de la que participaron autoridades de la AMT y Saeta, para unificar acciones para un mayor control sobre el uso indebido de las tarjetas con beneficio tarifario (estudiantes, jubilados, discapacitados).

"Cuando nosotros secuestramos las tarjetas mandamos todo el expediente a AMT, que es el organismo encargado de analizar la situación y se expide. Entonces, nos reunimos a efectos de unificar criterios en cuanto a los secuestros, la metodología de multa o de devolución en el caso de que se considere que está mal secuestrada o bien la eliminación de por vida del servicio. Por eso es que nos sentamos a analizar todas las resoluciones vigentes para que no haya criterios distintos", afirmó Claudio Juri.

La idea es hacer una especie de protocolo de trabajo en el que queden consensuadas todas las acciones que se van a realizar. Durante el encuentro se analizaron los mecanismos que deben aplicar los inspectores en los controles, como también las sanciones vigentes para los usuarios que no cumplan con el uso correcto de las tarjetas con beneficio tarifario en las unidades.

"Los controles que van a hacer los inspectores no son momentáneos, sino que van a ser permanentes. Tenemos que buscar la forma de que los números cuadren y para eso necesitamos o mejorar la recaudación o disminuir los costos, que ya se disminuyeron. Si no mejoro la recaudación tendré que reducir otros costos, ya no se pueden reducir más kilómetros porque no hay intención de eso, es por eso que se está emprolijando el sistema", remarcó el responsable de Saeta.

Mejoras

Después de realizar esta tarea de restructuración interna para eficientizar el servicio, la próxima acción que va a llevar adelante Saeta es mejorar los postes de las paradas, que en muchos casos se encuentran muy deterioradas.

Si bien hay una resolución que indica que las empresas se tienen que hacer cargo de esos arreglos, desde Saeta están trabajando en conjunto con las prestadoras del servicio de transporte y la Autoridad Metropolitana de Transporte, que pone las paradas.

Claudio Juri explicó que se está trabajando en conjunto, porque se necesita coordinar y establecer cuál va a ser el cronograma para poner en condiciones las paradas.