Vecinos exigieron la reubicación de las antenas de telefonía con una marcha

Vecinos de los barrios Señora del Luján y Joaquín Rueda, pertenecientes al municipio de Campo Santo, se manifestaron en contra de la permanencia de las antenas de telefonía celular dentro del ejido urbano del pueblo, organizando una marcha que partió desde el predio de una de las antenas ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

La marcha, compuesta por unas 50 personas, tomó con dirección al Concejo Deliberante, donde los ediles se encontraban desarrollando una sesión ordinaria. Los manifestantes les hicieron saber a los concejales sobre los motivos de esta manifestación, solicitándoles el acompañamiento con la elaboración de instrumentos legales que obliguen a las empresas a realizar el traslado de sus antenas.

El temor por la presunción de los nocivos efectos sobre la salud de la población, que las ondas electromagnéticas que liberan las antenas pudieran producir, llevó a los vecinos residentes en las cercanías de las dos antenas instaladas en la ciudad a comenzar las acciones en contra de las empresas hasta obligarlas a una reubicación, que debiera ser a una distancia no menor de 500 metros de la última vivienda del pueblo.

Desde mediados del 2018, familias cercanas a las antenas comenzaron a realizar reuniones donde consensuaron las acciones a seguir con miras a lograr el traslado de las antenas a sectores más seguros; entre esas acciones se acordó evitar el ingreso de los trabajadores al predio de las antenas, cuando sean sorprendidos con la intención de incrementar el número de antenas parabólicas, lo que se presume como un incremento en la cantidad de radiación electromagnética y de su peligrosidad.

El Dr. Daniel Rallé, uno de los ediles que mantuvo un diálogo con los manifestantes, expresó: "Ya veníamos trabajando con lo solicitado por los vecinos, en reuniones de comisión decidimos dar lugar a lo solicitado. Para ello nos basamos en la posibilidad presunta de que pudieran provocar serios daños a la salud de los seres humanos, nosotros debemos priorizar el cuidado de la salud de la comunidad".

"Vamos a dar curso legal al ejecutivo para que les comunique a las empresas la necesidad social de la reubicación de sus antenas, sin dejar de prestar el servicio, pero lejos de la población; estamos pidiendo solo su traslado hacia un sector a no menos de 500m de la última vivienda. Lo que estamos atendiendo es un riesgo potencial para la salud, nos reunimos con familiares de personas que padecen o fallecieron víctimas del cáncer, pudimos notar que la mayor cantidad de casos se concentra alrededor de las antenas. Hay dos antenas, pero una de ellas presta servicio a dos empresas como Telecom y Movistar, y es la que más preocupa", expresó Rallé.

Por su parte, el concejal Nicanor Terraza también hizo referencia a este problema: "Teníamos una ordenanza aprobada en la gestión anterior, con ella pudimos solicitar un informe sobre los riesgos de las antenas, recibimos de las empresas el informe solicitado donde afirman que las antenas no son de riesgo para la salud, sin embargo pudimos comprobar que los pacientes que padecen cáncer se concentran alrededor de las antenas, como los residentes en los barrios Luján y Joaquín Rueda".

"Por esa razón retomamos estas acciones, ya tenemos todo aprobado dentro del Concejo Deliberante, así se lo hicimos saber a los participantes de la marcha, nos pidieron que los acompañemos hacia el municipio para hablar con el intendente y así lo hicimos. Todo este reclamo va a demandar mucho tiempo, seguramente las empresas lo van a judicializar, pero esta lucha recién comienza y nosotros debemos seguir hasta lograr una respuesta al pedido. Si las empresas tienen voluntad de reubicarlas, vendrán a buscar un espacio acorde. Entendemos a la gente porque se han detectado muchos casos de cáncer alrededor de las antenas", manifestó Terraza por último.

Compromiso de Cuenca

El intendente Mario de Cuenca recibió a los vecinos y mantuvo un diálogo con ellos.

“Les dije que no tengo ningún problema en acompañarlos y que vamos a realizar una notificación a las empresas, pero dejé en claro que no será muy fácil porque no hay una legislación al respecto,

No hay nada claro sobre las consecuencias de las antenas en la población, aunque es algo llamativo la cantidad de casos de personas con cáncer cerca de ellas”.

“Ahora también les dije que cualquiera de ellos puede hacer una denuncia, mejor si la realizan todos juntos, entonces nosotros vamos a acompañarlos de la misma manera, como pasó en Güemes”.