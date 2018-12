Belgrano rescató un punto de visitante ante Colón

Colón de Santa Fe y Belgrano de Córdoba, en zona de descenso, empataron este viernes a la noche 1 a 1 en el encuentro que abrió la decimocuarta fecha de la Superliga.

El sabalero, dirigido en forma interina por Esteban Fuertes, abrió la cuenta por intermedio de Leonardo Heredia, a los 28 minutos de la primera mitad. En ese mismo período, casi sobre los 43, el celeste estableció la paridad con una conquista de Matías Suárez.

Con este resultado, el equipo santafesino llegó a las 16 unidades en la clasificación y acumuló su cuarto empate consecutivo. Por su lado, el conjunto cordobés todavía no ganó como visitante en el certamen, condición en la que lleva tres empates y cuatro derrotas. Y también figura en zona de descenso



Colón llevó la iniciativa en el arranque en el marco de un encuentro que resultó atractivo por lo que propusieron ambos.

Los minutos finales transcurrieron entre la lluvia, además, pero a esa altura, los dos conjuntos parecían resignados al empate que -finalmente- fue el resultado que mejor le cayó al desarrollo.

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emmanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Leonardo Heredia, Franco Zuculini, Matías Fritzler y Marcelo Estigarribia; Tomás Chancalay y Javier Correa. DT: Esteban Fuertes.

Belgrano: César Rigamonti; Tomás Guidara, Hernán Menosse, Matías Nani y Sebastián Luna; Federico Lértora y Maximiliano Lugo; Leonardo Sequeira, Jonás Aguirre y Gabriel Alanís; Matías Suárez. DT: Diego Osella

Goles en el primer tiempo: 28m. Heredia (C) y 43m. Suárez (B).

Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo, Mateo Hernández por Heredia (C), 15m. Christian Bernardi por Estigarribia (C) y Martín Rivero por Aguirre (B), 19m. Sebastián Olivarez por Luna (B); 29m. Gonzalo Bueno por Chancalay (C) y 33m. Juan Brunetta por Lugo (B).

Amonestados: Nani, Lértora (B) Olivera (C)

Cancha: Brigadier Estanislao López (Santa Fe)

Arbitro: Diego Abal.