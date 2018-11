Cuidar el corazón ante una final de la Libertadores para el infarto

Comer liviano, no tomar alcohol y distraerse en el entre tiempo son algunas de las recomendaciones que especialistas brindan a los hinchas de Boca y River -sobre todo a los que tienen antecedentes cardíacos- a la hora de ver los partidos de la final de la Copa Libertadores, que por primera vez enfrenta a los dos clubes más populares de Argentina.

"Doctor, ¿se viene el mundial, qué me recomienda para cuidar el corazón?", le preguntaba el Tano Pasman a un médico en una dramatización realizada por el Instituto Cardiológico de Buenos Aires (ICBA) e inmediatamente la imagen remitía al video del hincha, a los gritos, mirando el partido del descenso de River que se viralizó en 2011.

"La decisión de realizar este video tuvo que ver con generar conciencia de que cuando decimos que hay personas que se mueren por la emoción producida por un partido de fútbol no estamos usando una metáfora, y los hinchas tienen que tomar conciencia de esto", dijo a Télam Alberto Alves Lima, director médico del ICBA.

El profesional brindó algunas recomendaciones que los fanáticos deberían tener en cuenta en las dos fechas de la final del superclásico argentino.

"Hay algunas conductas que se pueden tener para no potenciar los efectos de ese estrés emocional, como evitar comidas pesadas, ingerir en lo posible frutas y verduras, no tomar alcohol o reducirlo al mínimo, y no fumar en exceso en caso de ser fumador y recordar ese día tomar la medicación si se está medicado", recomendó Alves Lima.

En el mismo sentido, el electrofisiólogo Sergio Dubner, de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, añadió a las recomendaciones anteriores "tomarse un descanso fuera del televisor, durante el entretiempo caminar unos minutos para distraerse y no mirar el partido solo, hacerlo acompañado con amigos o familiares para estar en un ambiente más relajado".

Algunos antecedentes

El 28 de noviembre de 2000 el actor Alfonso de Grazia, fanático de Boca, murió de un infarto mientras veía por televisión el partido que disputaba su equipo en Tokio contra el Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental.

También de la mano de Fontanarrosa se conoce el cuento del “viejo Casale” que “quedó seco” tras el triunfo canalla en un clásico del fútbol rosarino de 1971.