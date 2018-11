José Luis Chilavert polémico le pegó duro a la Conmbol y a River: “Ayuda a sus amigos”

El ex arquero de Vélez Sarsfild y la Selección de Paraguay escribió otro durísimo Twitter en contra del club millonario: “Respeten a los jugadores que no necesitan droga para ganar”.

Sin filtro, José Luis Chilavert salió a pegarle duro al presidente de la Conmebol y a River Plate, luego del fallo emitido por la Confederación Sudamericana de Fútbol a favor del club millonario en desmedro de la protésta realizada por Gremio de Porto Alegre.

Chilaver cuando tiene que opinar de algo o de alguien no analiza si lo que está por decir es políticamente correcto o no: lo dice y chau. Primero atendió a Alejadro Domínguez presidente de la Comebol: “Los reglamentos están para cumplirlos y respetarlos, la Conmebol no puede ayudar siempre a sus amigos (River). Por un fútbol limpio en Sudamérica. Conmebol, respeten a los jugadores que no necesitan drogas para ganar partidos (también por River)”, escribió el paraguayo.

Recien ahora la gente del futbol sabe, que el Pdte de la Conmebol es un gran incompetente, fracasado y el hombre que mato la Copa Libertadores.Todas sus empresas quebraron en Py y se hizo multimillonario con la APF y la Conmebol. La corrupcion mata el futbol,es una pena. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 2 de noviembre de 2018

Chilavert disparó con munición gruesa contra Alejandro Domínguez, el mandamás de la Conmebol: “Recién ahora la gente del fútbol sabe que el presidente de la Conmebol es un gran incompetente, fracasado y el hombre que mató la Copa Libertadores. Todas su empresas quebraron en Paraguay y se hizo multimillonario con la Asociación Paraguaya de Fútbol y la Conmebol. La corrupción mata al fútbol, es una pena”, concluyó.