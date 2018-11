El día que en Cerrillos se discutió por la unión de personas del mismo sexo

La propuesta de incorporar una normativa en la Carta Orgánica Municipal no tuvo éxito, pero se habló en el país

Se cumplen 10 años de la presentación de una iniciativa en Cerrillos, que abogaba por la unión de personas del mismo sexo en esa localidad del Valle de Lerma. El proyecto había sido ingresado en la Convención Municipal, encabezado por Luis Borelli, encargado de redactar la Carta Orgánica Municipal.

En aquellos tiempos, la propuesta estalló en una sociedad que por primera vez abordaba el tema y generó un verdadero revuelo que duró varios meses. No solo se instaló el debate en la Convención Municipal, sino también en la comunidad cerrillana y salteña, que la consideró un verdadero “escándalo” y así lo reflejaron algunos medios de comunicación.

Rápidamente la noticia tomó notoriedad nacional y se puso en el tapete de las discusiones en los foros provinciales y en diversos puntos del país. Fue, aseguran algunos referentes salteños, uno de los gérmenes que luego desembocó en Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario. “Su aporte fue fundamental”, sostienen.

Si bien este tipo de unión es producto de una lucha que arrancó por los años 90, fue a fines de la década pasada cuando las discusiones y los análisis tomaron masividad a partir de la “intentona” cerrillana que muchos tomaron a risa, algunos con “espanto” y otros como una posibilidad de hacer realidad el “casamiento gay”, tal como se lo llamaba por esos años.

La aprobación de la ley de matrimonio igualitario fue un hito en la conquista de los derechos civiles, especialmente de las minorías. En una sociedad conservadora y tradicionalista como la de Cerrillos, algunos convencionales no querían ni mencionar el tema, y hasta se avergonzaban del proyecto. Pero la originalidad de la propuesta, al menos en el norte argentino, no tardó en ocupar lugares centrales en los principales diarios del país, programas de radio y pantallas de televisión.

“Proponen cambiar la letra de la Cerrillana”, tituló con ironía un semanario salteño. Dibujos y memes perfilaban gauchos montados a caballo, con medias de red y ligas.

La historia de la propuesta

El articulado en Cerrillos que buscaba incorporarse en la Carta Magna local, proponía que se reconociera la unión civil sin distinción de sexo. Era una iniciativa de la Asociación en Lucha por la Diversidad Sexual de Salta (ALUDIS), promovida en la localidad por dos exconvencionales radicales, María del Carmen Jora y José Vercellino. Sustentaban el proyecto, en que “en Capital Federal desde 2003 se reconocían los derechos de esas uniones”. En el mismo camino habían avanzado normativas en Río Negro y Carlos Paz. Buscaban que Cerrillos se sumara a la avanzada.

Fue así que la iniciativa fue girada a la Comisión de Derechos Humanos de la Convención encabezada por Susana Fernández, para su análisis. La idea era que se abriera un libro de Registro Municipal en el que debían quedar plasmada las uniones de hecho sin distinción de sexo y se emitieran los certificados correspondientes, como respaldo legal. En cuanto al beneficio de este reconocimiento, apuntaban a que “por ejemplo los empleados podían pedir licencia por enfermedad de uno de los integrantes de la pareja, pedir vacaciones en la misma fecha. El otorgamiento de una obra social, etc”.

Victoria Liendro, de ALUDIS, fue una de las militantes más fervientes de la propuesta. Enfrente, Borelli como titular del cuerpo había aclarado que si bien la iniciativa se encontraba dentro de la temática de derechos humanos, se encontraba fuera de la competencia de la Convención. Esta última postura fue la que se impuso y la unión de personas del mismo sexo pasó a archivo. “La Convención no podía cambiar incorporar algo en la Carta Orgánica, por encima del Código Civil, por eso era improcedente. Ninguna municipalidad tiene potesdad para hacerlo. Pero hay que destacar que fue importante el foro de opinión, del que participaron todos los sectores ”

También el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, había expresado su sorpresa ante la noticia emanada de la Capital del Carnaval, sobre todo “teniendo en cuenta la tradición de nuestra provincia y de las localidades del interior”, había dicho. Luego aclaró, que el rechazo a ese tipo de iniciativas era común a las tres grandes religiones de la humanidad.

La exconvencional Ivana Aguilera (Propuesta Salteña), en tanto, había manifestado que el tema no sería tratado en la Convención y aclaró que se analizaría fuera del ámbito “estrictamente legislativo”.

“El proyecto buscaba la inclusión”

En momentos en que se debatía la unión de hecho de personas del mismo sexo en el recinto de la Convención cerrillana, el exconcejal Martín “Coco” Arenas, quien presidía el cuerpo de ediles local planteaba la necesidad de avanzar en este sentido.

“La unión de hecho de personas del mismo sexo se presentó como una alternativa para incluirse en la Carta Orgánica. Hubo debates de los que participaron pastores, sacerdotes y representantes de diversos sectores. Esto no puede quedar en el olvido, sobre todo en noviembre que es el mes del orgullo gay (diversidad) y, más allá, en momentos en que se siguen buscando espacios de inclusión y para acabar con la discriminación de cualquier tipo, que era el objetivo de ese proyecto que no logró plasmarse en la Carta, pero que instaló un fuerte debate a nivel nacional”, expresó el exedil.