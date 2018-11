Cau Bornes editó un disco que cristaliza un gran respeto y calidad

Sensatez, respeto, calidad y una pizca de improvisación se necesitan para incursionar en un área “prohibida”. Pero cuando el producto lo vale, la necedad pasa a un segundo plano.

Salta no tan solo es bella por su geografía, clima, arquitectura y hospitalidad legendaria, sino por la deslumbrante cultura de su

pueblo, basada principalmente en el folclore. Y cómo no acariciar esta vivencia! En esta tierra hay “En cada esquina un cantor” o

será tal vez que “Salta es una mujer que no deja de parir cantores”.

Salta, bendita tierra de cantores, músicos y poetas, una combinación perfecta del folclore. Este género identifica a Salta desde siempre en el plano mundial, siempre ocuparon un lugar de privilegio en la vitrina nacional e internacional. Salta es una fuente inagotable de cantores, una cantera donde se forman y se potencian abundantes individuos dentro del canto popular.

Pero la verdadera historia de esta nota se vincula directamente a un notable artista brasileño: Cau Bornes, que hace algunos meses se animó a grabar un disco titulado “Zsamba”, donde incluyó canciones clásicas de nuestra tierra, y le dio el toque de su cuna musical. Realmente alcanzó un material excelente, porque básicamente respetó la raíz, la tradición, y el mensaje de cada una de las obras. No hubo exageración musical, solo el roce justo en cada uno de los instrumentos que utilizó para la grabación. Solo un artista con sus condiciones pudo dejar en claro la influencia y el estilo musical.

“En el disco propongo la inclusión de la zamba argentina y la samba del país vecino con el objetivo de unir ambas culturas a través de la música. Mi intención es abrirme camino en el norte del país, donde se respira poesía y excelente música, soy un enamorado de los grandes creadores que nacieron bajo este bendito suelo. Era una cuenta pendiente en mi carrera artística. Yo crecí en el campo escuchando la música popular. Además, cuando empecé a enriquecerme con los fabulosos compositores de Salta, me acrecentó la necesidad de sacar a luz este material discográfico. Cuando escuché por primera vez el piano del “Cuchi” Leguizamón me di cuenta de que era un artista fenomenal, un tipo moderno y con conocimientos de avanzada. Es un proyecto de varios años, donde se trabajó hasta el último detalle”, sostuvo Cau.

La Pomeña, El jardín de la

República, Si llega a ser tucumana, Zamba para olvidarte, y Canción con todos, son algunas de las canciones que se observan en la placa, y en su gran mayoría involucra a compositores salteños, como el “Cuchi” Leguizamón, Miguel Angel Pérez, Daniel Toro, Manuel Castilla y César Isella.

“Es un trabajo con respeto y admiración, ojalá alcance la repercusión que soñamos”, enfatizó el artista, desde hace más de una década es pareja de la cantante Valeria Lynch.